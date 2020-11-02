Американский политолог назвал три сценария развития событий в ночь на 4 ноября

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02.11.2020, 14:17, Разное

Американский политолог дал прогноз относительно событий на выборах в США. По мнению аналитика одного из изданий, наиболее вероятны три сценария развития событий в ночь на 4 ноября.
Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября 2020 года. Основными конкурентами гонки за право стать 46 главой государства являются действующий лидер Дональд Трамп и сенатор Джо Байден. По мнению обозревателя ABC Рика Клейна, после проведения выборов есть большая вероятность задержки оглашения итогов плебисцита. Причем подведение результатов в таком случае может затянуться даже на несколько дней. Здесь следует учитывать скорость подсчета голосов, а также количество переданных по почте бюллетеней.

Возможен вариант, если одному из кандидатов достанется 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы. Если его оппонент признает поражение, это был бы лучший сценарий итогов голосования. Однако сейчас 538 голосов коллегии не отмечаются убедительным перевесом в пользу Трампа или Байдена. Кроме того, нынешний хозяин Белого дома уже заявил о том, что готов оспорить оглашенные цифры.

И третья версия заключается в так называемом «инфернальном» сценарии. В его рамках подразумевается, что результаты оспорят обе стороны в ряде штатов, округов или городов. Этот сценарий не исключает и обращения в Верховный суд США. В случае такого развития событий, имя 46 главы государства объявят не раньше, чем через несколько недель.



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