Стоянов об Олейникове: «Такого родного человека из друзей в моей жизни больше нет»

02.11.2020, 14:17, Разное

Юрий Стоянов признался, что до сих пор не может поверить в то, что его коллега Илья Олейников умер. По словам артиста, такого родного человека в его жизни из мужчин-друзей больше нет.

Юморист длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Восемь лет назад его не стало, но после смерти коллеги Юрий Стоянов так и не оправился. Вместе они прошли длительный творческий путь и сумели через всю жизнь пронести свою дружбу. Юрий Николаевич убежден, что до конца смириться с потерей близкого человека очень тяжело. С течением времени еще сильнее хочется исправить ошибки, которые допускал в общении или попросить за что-то прощения. Боль действительно притупляется, но приходит понимание, что уже ничего нельзя изменить. Если бы вернуться в прошлое, то Стоянов хотел бы быть более добрым и снисходительным к Олейникову.

Артисты появились на свет в один день, но с разницей в десять лет. При этом, как отмечает Юрий Стоянов, они были очень разными людьми. Но за годы дружбы Илья Олейников стал по-настоящему родным для него человеком. Юморист считает, что именно они придумали профессию «артист телевидения», показав своим примером, что все возможно. Они сделали любимое хобби средством заработка. Шоу «Городок» появилось на экранах в 1993 году и просуществовало почти десять лет. После смерти партнера Юрий Стоянов закрыл этот проект.