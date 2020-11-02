Скандалы: Парильщику в СИЗО не место

02.11.2020, 14:15, Разное

Суд не стал арестовывать Анатолия Михальцова – банщика известного в Ленобласти бизнесмена Александра Петрова, убитого в конце октября

Следствие предполагало, что Анатолий Михальцов вместе с подельниками примерно за две недели до убийства украли из сейфа хозяина дома более 20 млн руб. Суд не нашел в предоставленных правоохранителями материалах ни причинно-следственных связей между событиями, ни информации о причастности к пропаже банщика, поэтому господина Михальцова отпустил.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказался отправлять в следственный изолятор Анатолия Михальцова, который работал банщиком у Александра Петрова. Последнего, как сообщал “Ъ”, субботним вечером застрелил снайпер. Во вторник 27 октября правоохранители задержали Анатолия Михальцова. По версии следствия, он в период с 9 по 12 октября вместе с сообщниками ограбил Александра Петрова: злоумышленники якобы повредили замок двери, незаконно проникли в его дом в поселке Великое и похитили имущество на общую сумму 20,4 млн рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС). Причастность Анатолия Михальцова следствие обосновывало показаниями некого потерпевшего и протоколом очной ставки с еще одним подозреваемым.

После изучения материалов дела суд не смог найти там сведений, позволяющих сделать вывод о причастности Анатолия Михальцова к совершению преступления.

В бумагах и показаниях разнилась сумма причиненного ущерба и объект похищенного. Кроме того, следствие даже не выясняло, был ли Анатолий Михальцов в момент совершения преступления в доме Александра Петрова. «Сведения о возможном изготовлении дубликата ключей от дома Петрова никаким образом не подтверждают причастность Михальцова. Кроме того, в фабуле указано, что в дом проникли путем повреждения замка двери»,— пересказывают позицию суда в пресс-службе. В итоге банщика освободили сразу после окончания зачитывания решения.

В шестом часу вечера 24 октября Александр Петров вышел из бани на своем участке в поселке Великое, после чего раздался выстрел. Известный бизнесмен скончался на месте после всего одного произведенного выстрела, который пришелся в левую сторону груди. В областном следкоме возбудили уголовное дело по факту убийства по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое затем передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Там оно находится на контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.

Мотивы совершения преступления следствию пока неизвестны.

Вчера в Выборге прошло прощание с Александром Петровым, на котором собралось несколько сотен человек. До этого гроб с его телом три дня стоял в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а отпевание проводил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

61-летний Александр Петров на момент убийства являлся муниципальным депутатом 16-го округа в Выборге. Также он числился владельцем или совладельцем 26 предприятий. Самые крупные из них — ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». Кроме того, он владел спортивным клубом, мусорным полигоном, терминалом в порту Мурманска, гостиницей, а также занимался недвижимостью. Помимо этого, господин Петров руководил общественной организацией «Спортивный клуб «Фаворит»».

Некоторые СМИ писали, что в 1980-х в Выборге он якобы устроился электриком в гостиницу для иностранцев «Дружба», где занимался фарцовкой и познакомился с будущими бизнес-партнерами. В 1990-х господин Петров якобы входил в группировку Ильи Трабера, занимавшегося антикварным бизнесом в Санкт-Петербурге. Вместе с ним Александр Петров якобы занимался силовым предпринимательством и другой незаконной деятельностью, писали журналисты. Однако сам Илья Трабер судился с такими СМИ и требовал привлечения их к ответственности за клевету.

Марина Царева