Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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02.11.2020, 14:08, Новости дня

В столице виден результат от введенных властями ограничительных мер для сдерживания коронавируса, ситуация стабилизируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», – передает слова Собянина РИА «Новости».

«Мы увеличили, в первую очередь, тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, и сегодня значения ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тыс. в сутки плюс около 30 тысяч ИФА», – подчеркнул градоначальник.

«По основным показателям мы видим определенную стабилизацию ситуации. Это, с одной стороны, конечно, вызывает осторожный оптимизм, с другой стороны, мы понимаем, что сами значения еще достаточно высокие и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе, и последовательно и жестко их проводить для того, чтобы эта ситуация и дальше стабилизировалась, и надеемся, что постепенно начала идти на спад», – добавил мэр.

Собянин уточнил, что по сравнению с прошлой неделей в городе впервые на 1% уменьшился объем выявленных больных. «До этого предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15, 20 и 40%», – сказал он.

В Москве за минувшие сутки умерли 53 пациента с положительным результатом теста на коронавирус.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что созданные в Москве резервные госпитали для коронавирусных пациентов продолжат работу до конца пандемии.



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