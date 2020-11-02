Наталья Фриске впервые прокомментировала свой развод

02.11.2020, 13:53, Разное

Наталья Фриске решила пообщаться со своими поклонниками в микроблоге Instagram с помощью раздела Stories. Сестра покойной певицы откровенно ответила на вопросы фолловеров и впервые прокомментировала свой развод.

По словам Натальи Фриске, она не могла решиться на этот серьезный шаг целый год. Причиной разрыва с Сергеем Вшивковым стал накопившийся комплекс проблем. Сестра Жанны Фриске призналась, что у нее начало меняться отношение к мужу. По ее мнению, люди разводятся, в первую очередь потому, что угасают чувства. Свою личную жизнь сейчас Наталья Фриске отказалась комментировать и сказала, что это «секрет».

Один из вопросов касался желания сестры артистки завести детей. Она заявила, что в будущем мечтает стать матерью. Если это произойдет, Наталья Фриске с удовольствием поделится радостью с поклонниками. Свой ответ она сопроводила снимками с огромным животом. Оказалось, что эти фотографии были сделаны еще семь лет назад в Майями. Тогда сестра приезжала в гости к Жанне Фриске и в одном из местных магазинов примерила на себе муляж «беременного» живота.

У Натальи Фриске скопилось много нереализованной материнской любви, которую он теперь с радостью отдает крестнице. В августе она стала духовной наставницей дочери близких друзей. Сестра певицы призналась, что она очень ответственно относится к роли крестной матери.