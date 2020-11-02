Ученые: Мутировавший SARS-CoV-2 гораздо легче передается от человека к человеку

02.11.2020, 13:53, Разное

Американские исследователи провели исследование изменения SARS-CoV-2. Как оказалось, мутировавший коронавирус значительно легче способен передаваться от человека к человеку.

Анализ ситуации с развитием Covid-19 показал, что после ряда мутаций SARS-CoV-2 приобрел свойство уклоняться от антител, воздействие которых направлено на его разрушение. Из-за этого почти до 100% выросла контагиозность возбудителя. При этом исследователи пока не до конца поняли, что именно способствует росту вероятности передачи вируса.

Издание Американского общества микробиологов mBIO опубликовало статью сотрудников научной группы Методистской больницы Хьюстона и Техасского университета в Остине. Эксперты, выявляющие новые мутации коронавируса, сообщали в начале пандемии о более 70% измененных вирусных клеток. В основном у больных коронавирусом обнаруживается тип D614G, который проявляется в белках шипов микроорганизмов, благодаря которым вирус проникает в здоровую клетку. При этом на тяжесть протекания заболевания отражаются не все из найденных 285 мутаций.

Новая комбинация нейтрального дрейфа является главной причиной мутации SARS-CoV-2. Из-за случайных сочетаний генетических изменений, вирус может лучше влиять на иммунитет человека. После второй волны коронавируса контагиозность возбудителей повысилась из-за мутаций D614G, причины агрессивности которых исследователи не выяснили. Вероятно, новые вирусы более активны и, исходя из принципа естественного отбора, способны заражать человека быстрее. Учитывая результаты научного труда, следует разрабатывать медикаменты и вакцины с опережением и учетом дальнейших вирусных мутаций.