 

Экс-жена Ивана Краско Наталья объяснила, почему оставила фамилию мужа

02.11.2020, 13:53, Разное

Наталья Краско, которая отмечает свой 30-летний юбилей, пообщалась с журналистами и ответила на многие вопросы, интересующие поклонников. Экс-жена актера Ивана Краско призналась, почему оставила фамилию мужа, и заявила, что после развода ее жизнь изменилась в лучшую сторону.
90-летний Иван Иванович настаивал на том, чтобы его бывшая жена вернулась на свою девичью фамилию. Однако Наталья Краско думает, что на самом деле артисту льстит, что она ее оставила. Когда она вновь соберется замуж, тогда и поменяет фамилию. Кроме этого, именинница намерена внести свой культурный вклад в семью Краско, написав, например, книгу под этим псевдонимом.

В браке супруги прожили три года и столько же времени уже не вместе. Это уже не первый развод Натальи Краско, поэтому она знает, как пережить тяжелый период. Экс-супруга артиста советует «заняться делом» и вспомнить, «кем ты являешься на самом деле». По ее мнению, все переживания возникают от того, что есть свободное время. После расставания она осознала, что является личностью, у которой есть определенные таланты. В театре в связи с пандемией Наталья Краско пока не востребована, но на карантине она начала писать портреты на заказ, которые успешно продает.



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