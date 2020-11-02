Рассчитан реальный коэффициент летальности от COVID-19

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02.11.2020, 13:48, Новости дня

Ученые рассчитали коэффициент летальности от коронавируса, устранив неточности предыдущих исследований.

Специалисты Имперского колледжа Лондона изучили 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела. При анализе данных они принимали во внимание серореверсию – постепенное уменьшение количества антител, из-за которого оценка доли умерших от числа зараженных может оказаться завышенной, передает РИА «Новости».

Ученые пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, в бедных – 0,23%.

При этом исследователи отмечают, что более высокий показатель смертности в развитых государствах связан с большим числом пожилых жителей: риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1%, а в возрастной группе старше 80 лет – 5% и более.

Ранее российские ученые прокомментировали сообщения о новом синдроме VEXAS, который может привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Они отметили, что в РФ подобное заболевание еще не встречалось, и оно не такое опасное, как коронавирус.



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