Вдова рассказала о последних днях жизни Шона Коннери

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02.11.2020, 13:48, Новости дня

Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера.

По ее словам, последние месяцы Коннери страдал деменцией, что усугубило его состояние: «Для него это уже была не жизнь. Последнее время он даже не мог выражать свои мысли».

Роквебрун подчеркнула, что все это время была рядом с супругом, пока он тихо не умер во сне.

«Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел», – передает РИА «Новости» слова Роквебрун со ссылкой на Daily Mail.

Художница, которая познакомилась с Шоном Коннери в 1970 году на турнире по гольфу и позже стала его второй женой, добавила: «Он был великолепен. У нас была прекрасная семья. Он был образцом мужества и человечности. Без него будет очень тяжело».

Напомним, в субботу британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет.



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