 

У Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – политолог

02.11.2020, 13:43, Разное

Политолог Андрей Суздальцев рассказал, что легитимности Александра Лукашенко угрожают уличные протесты. Каждый воскресный марш расшатывает авторитарный режим президента. Власти угрожают протестующим, стреляют резиновыми пулями, отправляют демонстрантов в тюрьму, но от этого людей меньше не становится.

По словам эксперта, у Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – натравить силовиков на демонстрантов, утопить в крови белоусов ОМОН, КГБ, курсантов, внутренние войска и армию. “Чтобы им не было, куда отступить от своего “президента”, – отметил Суздальцев.

Затем политик может придумать историю о захвате на границе боевиков из Польши, Эстонии или Украины и втянуть в конфликт Россию. Сам же Александр Лукашенко, продолжил эксперт, “прыгнет по традиции в кусты”, чтобы потом еще в течение нескольких десятилетий править республикой.

В минувшее воскресенье, 1 ноября, по Белоруссии прокатилась волна протестов. Демонстрация в Минске была посвящена жертвам сталинских репрессий. Белорусы собирались пройти через центр города до урочища Куропаты, но их жестко разогнали сотрудники силовых ведомств.



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