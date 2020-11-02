Мнение: ХТШ и использование SVBIED (джихад-мобилей). Часть II

02.11.2020, 13:35, Разное

Собравшись на передовой в Идлибе в конце апреля 2019 г, силы Асада начали наступление, сославшись на неоднократные неудачи ХТШ по выводу своих сил из обозначенной демилитаризованной зоны, несмотря на продление крайнего срока. После недели интенсивных воздушных бомбардировок сирийскими и российскими ВВС, силы Асада начали наступление. 8 мая 2019 г, они захватили контроль над стратегически важным городом Кафр-Набуда в северной сельской местности Хамы. В неудавшейся попытке вернуть город в тот же день ХТШ использовали свой первый SVBIED в наступлении. Подъезжая к югу от Телль-Хаваша, автомобиль попал под обстрел, а затем съехал с дороги и взорвался на перекрестке непосредственно к западу от Кафр-Набуды.

В следующие две недели силы Асада продолжат наступление, захватывая новые деревни и пресекая неоднократные попытки ХТШ и других повстанцев вернуть себе Кафр-Набуду. После непродолжительного перемирия 21 мая ХТШ предприняли контратаку, задействовав еще один SVBIED к северо-востоку от Кафр-Набуды, после чего на следующий день снова захватили город.

ХТШ будет удерживать Кафр-Набуду до 26 мая, пока силы Асада не вернут его после волны непрекращающихся бомбардировок. Во время боев при Кафр-Набуде один из SVBIED, использованных ХТШ, вышел из строя, и группа так и не заявила о нападении. SVBIED, застряла к юго-востоку от Кафр-Набуды недалеко от Сахра где-то между 12 и 26 мая и позже была взорвана саперами сил Асада.

SVBIED возле деревни Сахр к юго-востоку от Кафр-Набуды. Между 12 и 26 мая 2019 г.



6 июня 2019 г, ХТШ предприняли очередную контратаку, намереваясь вернуть ранее потерянные территории. Атака началась южнее Кафр-Набуды вдоль линии фронта, и повстанцы смогли захватить Тель-Малах, отрезав силам Асада путь снабжения между Мухрадой и Сукейлабией. На следующий день сверхбронированный SVBIED нанес прямой удар по группе из сил Асада на территории к северо-западу от Тель-Малаха.

8 июня еще одна бронированная SVBIED ХТШ достигла еще большего, нанеся удар по позиции сил Асада у противоположного входа в Джалме, деревню к северо-западу от Тель-Малаха.

До этого момента SVBIED, используемые ХТШ, были знакомыми конструкциями, которые широко использовались в годы до наступления 2019 г. Распределение SVBIED также было таким же, как и в последние годы, при этом большинство из них базировалось на пикапах, а меньшинство – на более крупных экземплярах на базе гусеничной техники.

После нападения SVBIED 8 июня со стороны ХТШ наступила пауза в нападениях смертников на почти два месяца. В течение июня и июля боевые действия в основном зашли в тупик, со спорадическими рейдами и контратаками с обеих сторон. Тем не менее, ВКС РФ начали бомбардировку снова в конце июля, что привело к потери ХТШ над Тель-Малах. В тот же день ХТШ применил SVBIED против сил Асада.

1 августа 2019 г.





Ориентируясь на Хан-Шейхун – крупнейший город в южной части большого Идлибского анклава, силы Асада открыли второй фронт, пытаясь осадить удерживаемые оппозицией деревни к югу от города. Продвигаясь к Хан-Шейхуну с юго-востока, они смогли захватить Тель-Сукайк 10 августа, несмотря на то, что ХТШ провел успешную атаку SVBIED на колонну ВС Асада.





ХТШ продолжат использовать еще два SVBIED для своей безуспешной защиты села Сукайк в следующие дни, один 13 августа и второй два дня спустя, что означало увеличение темпа атак SVBIED.

Однако, когда ХТШ запускал SVBIED на восточном фланге города, силы Асада легко прорвались через оборону повстанцев к западу от Хан-Шейхуна, захватив пять деревень. Смещая свое внимание на запад, ХТШ использовали усиленный SVBIED против позиции сил Асада к северо-западу от Хан-Шейхуна в Мадайе ближе к вечеру 16 августа.

Двумя днями позже ХТШ использовали еще одного смертника на SVBIED, на этот раз также против сил Асада в Мадае. Хотя фото-видео самого взрыва никогда не были обнародованы, но на кадрах, опубликованных ХТШ, был показан автомобиль корый тогда сдетонировал в Мадае. Он хранился в восточной окраине Хеша, рядом с шоссе М5, к северу от Хан-Шейхуна откуда после уже направился в свой последней путь в Мадае. Интересно, что эта машина была первым задокументированным примером новой улучшенной конструкции SVBIED, используемых ХТШ.

Это был первый случай, когда ХТШ произвела и использовала конструкцию SVBIED, ориентированную на окружающую среду. Этот тип конструкции широко использовался ИГИЛ в сирийских и иракских пустынях с начала 2016 г, чтобы слиться с открытой местностью. Столкнувшись с растущим давлением в постепенно сужающейся территории, ХТШ, вероятно, таким же образом стремились повысить вероятность успеха своих атак SVBIED. Позже станет очевидно, что SVBIED, использовавшиеся ХТШ ранее во время наступления, также были окрашены в такой же цвет, как и на фотографии выше, что лучше соответствовало местной обстановке весной и в начале лета.

SVBIED на базе пикапа, использовавшийся в северной части Хамы в период с 8 мая по 8 июня 2019 г.



Позднее в тот же день ХТШ запустит вторую бронированную SVBIED на позиции сил Асада возле Кафр-Дуна, следующей деревни от Мадаи. Этот автомобиль также был одним из новых, ориентированных на окружающую среду.

Однако попытки ХТШ замедлить продвижение сил Асада в конечном итоге оказались безуспешными. В еженедельной газете группы, выпущенной накануне, утверждалось, что использование SVBIED предназначалось “для отражения атак сил лояльных Асаду, поддерживаемых российской оккупацией”. Тем не менее, лояльные силы Асада смогли захватить Хан-Шейхун всего два дня спустя, 20 августа.

Под угрозой неминуемой осады силы оппозиции быстро эвакуировали территорию к югу от города, позволив уже силам Асада захватить весь р-н 23 августа. Примерно в то же время еще один образец новой конструкции SVBIED разбился в поле к югу от Телля ат-Тарей, прямо к востоку от Хан-Шейхуна.

27 августа новый дизайн SVBIED появился снова, на этот раз в рамках отвлекающей контратаки на юго-востоке Идлиба, недалеко от Абу-Дали. Идентификационный номер “45” был нанесен на броню лобового стекла впервые в этой конструкции.

Когда силы Асада начали наступление на аль-Таманах, 29 августа ХТШ применили еще одну атаку SVBIED, которая сумела нанести удар по группе танков недалеко от деревни. Тем не менее, в тот же день город был потерян.

Захватив деревни, окружающие Хан-Шейхун, силы Асада объявили об одностороннем прекращении огня, чтобы закрепить недавно приобретенную территорию и подготовиться ко второй фазе наступления. ХТШ не использовали SVBIED в течение почти четырех месяцев, так как линия фронта оставалась неподвижной, а БД в значительной степени утихли.

Примерно в то время, когда в декабре 2019 г, возобновилось наступление сил Асада, ХТШ провозгласил, что использование SVBIED стало важным краеугольным камнем в битвах и что оно не ограничивалось использованием только в одном наступлении, но также играет свою роль в обороне. Когда силы Асада продвигались с юго-востока в сторону Маарат ан-Нуман, ХТШ запустила SVBIED против скопления этих сил в деревне ар-Рафах. Сразу после взрыва не менее двух десятков машин и более сотни бойцов отступили, опасаясь дальнейших атак. Это свидетельство психологического воздействия использования SVBIED. Ииспользование SVBIED вызывает “ужас и ужас в сердцах врагов”, в то же время “поднимая боевой дух” соратников-бойцов.

Смертник-водитель SVBIED. Декабрь 2019 г.



24 декабря, через день после того, как силы Асада захватили Джарджанез, ХТШ предприняли еще одну атаку SVBIED. Хотя сама контратака не привела к возвращению города, атака ХТШ была очень показательной. Когда машина подъехала к городу, она сделала это беспрепятственно. Немногочисленные бойцы, заметившие SVBIED, побежали в противоположном направлении, в то время как другие группы (по всей видимости иначе это не объяснить) были слишком заняты грабежом домов. В конце концов, SVBIED удалось взорвать посреди города, не обстрелявшись.





Когда силы Асада продолжали продвигаться к востоку от шоссе M5, ХТШ начала рейд, которому 2 января 2020 г, предшествовала двойная атака SVBIED на две позиции сил Асада возле ат-Таха. В атаке участвовали два идентичных пикапа SVBIED обе машины взорвались рядом с танками.





Однако нападение не смогло обратить вспять территориальные потери ХТШ. В последнюю неделю января территориальные потери ХТШ начали расти. Всего за четыре дня силы Асада смогли захватить Маарат ан-Нуман и расширить свой контроль над длинным отрезком шоссе M5 к северу от города – при этом ХТШ взорвал SVBIED на позиции сил Асада в Хан ас-Сабиле на севере Маарат ан-Нуман 29 января.

Когда битва при Маарат ан-Нуман была в самом разгаре, силы Асада начали новое наступление, одновременно продвигаясь в удерживаемые оппозицией южные сельские р-ны Алеппо и западные пригороды Алеппо. 26 января ХТШ использовала гусеничную SVBIED против позиции сил Асада в р-не Аль-Захра на окраине западного Алеппо.

В рамках контратаки 1 февраля ХТШ развернули еще три SVBIED в р-не Аль-Захраа. Среди использованных SVBIED были два варианта гусеничные, а также один тяжело бронированный бульдозер, который не взорвался. Оба гусеничных варианта были оснащены такими же комплектами брони, как и образец, использованный 26 января, что позволяет предположить, что они были произведены в одной мастерской.





Однако масштабная контратака не принесла результатов ХТШ. К 4 февраля силы Асада окружили стратегический город Саракеб, расположенный в непосредственной близости от шоссе M5, менее чем в 20 км к востоку от города Идлиб. На следующий день ХТШ использовали SVBIED к востоку от Саракеба, недалеко от Дхабабии, в неудачной попытке остановить окружение. 6 февраля силы Асада захватили Саракеб. В тот же день ХТШ предприняла контратаку с юго-запада, взорвав два SVBIED в Найрабе и Дадехе.

По мере того как лоялисты продолжали продвигаться на север от Саракеба по шоссе, удерживаемые оппозицией р-ны на востоке рухнули, и группа иранских ополченцев даже захватила бронированный SVBIED, оставленный на обочине дороги возле Хумейры 7 февраля к северо-западу от M5. Первоначальная атака SVBIED в Аль-Каммари рядом с трассой М5 9 февраля сопровождалась двойной атакой SVBIED в соседнем Мизназе на следующий день. Первая атака поразила танк, в то время как следующая взорвалась рядом с группой солдат из сил Асада, осматривавших место взрыва первой.





С начала наступления сил Асада в прошлом году турецкие наблюдательные посты вдоль линии фронта 2018 г, один за другим оказывались окруженными и изолированными по мере сокращения территориального контроля ХТШ. Когда силы Асада подошли к стратегическим городам и деревням, были построены дополнительные наблюдательные посты, но они тоже не смогли предотвратить продвижение и были окружены. В феврале 2020 г, турецкая армия начала перебрасывать через границу танки и бронетехнику, а также тысячи солдат, чтобы укрепить вышедшие из строя наблюдательные пункты и предотвратить дальнейшее продвижение сил Асада. Силы лояльные Асаду, в начале февраля атаковали турецкие конвои и аванпосты. Что, в свою очередь, привело к небольшим ответным воздушным ударам Турции. Эрдоган также угрожал силам Асада прямыми военными действиями в случае новых потерь Турции.

Под прикрытием турецкого артиллерийского огня, ХТШ совершит еще одну атаку SVBIED к северо-востоку от Мизназа около Шейха Али 12 февраля. Четыре дня спустя группа взорвала гусеничный SVBIED на позиции сил Асада в Хирбат-Джазрая, как раз к югу от Мизназа.





Захватив всю автомагистраль M5 и все удерживаемые оппозицией р-ы к востоку от нее, силы Асада обратили свое внимание на западные пригороды и сельскую местность города Алеппо. Встречая на удивление слабое сопротивление, ХТШ и другие повстанцы были легко вытеснены из ключевого стратегического р-на к 17 февраля. Спустя неделю территориальный коллапс оппозиции продолжился. Когда ХТШ и другие группировки при поддержке турецкой артиллерии начали новый рывок по возвращению Саракеба в окрестностях города Идлиб, силы Асада начали зачистку оставшихся удерживаемых оппозицией р-в к северо-востоку от Кафр-Набуды в северной части Хамы, южного Идлиба и равнины аль-Габа. К 27 февраля ХТШ и другим повстанцам удалось отбить Саракеб, захватив при этом более десятка бронетранспортеров, в то время как силы Асада смогли захватить еще 20 деревень, оттеснив линии фронта к северо-востоку от Кафр-Набуды дальше на север и сформировав линию фронта, идущюу к западу от Маарат ан-Нуман.

Во второй половине дня 27 февраля произошло важнейшее событие всего наступления. В результате авиаудара был нанесен урон турецким подразделениям недалеко от Балюна в горах Завия на юге Идлиба, в результате чего погибли по меньшей мере 34 турецких солдата. Атака была серьезной эскалацией и вызвала немедленный ответ Турции. Используя огромное количество БПЛА, Турция начала систематически обстреливать позиции сил Асада вдоль линии фронта, а также ко всему прочему добавив артиллерийский огонь в помощь ХТШ и другим силам повстанцев на земле. Возросшая поддержка Турции временно сместила баланс сил в пользу ХТШ и оппозиции, которая перешла в наступление и отбила часть территории в горах Завия. Пока ХТШ и другие повстанцы продолжали наступление в горах Завия, 1 марта турецкие истребители сбили два самолета сил Асада над Идлибом.

Продолжая набирать обороты, ХТШ в тот же день начали атаку SVBIED, нацелившись на позицию сил Асада возле Дейр-эль-Кабира в горах Завия. Атака была осуществлена “Катибат ат-Тавхид валь-Джихад” – подгруппой ХТШ, состоящей из узбекских иностранных боевиков. Хотя конструкция машины была идентична предыдущим бронированным SVBIED, использовавшимся во время наступления, но окраска была иной. Поскольку автомобиль использовался в горах Завия, в лесистой местности.





Удары Турецких БПЛА имели разрушительный эффект. Помимо уничтожения множества бронетранспортеров сил Асада, в том числе как минимум двух зенитных ракетных комплексов, и убийства около 200-300 человек, силы лояльные Асаду – потеряли несколько самолетов. Однако, 2 марта силы Асада смогли отбить Саракеб. В конце концов, продвижение ХТШ и других повстанческих сил в горах Завия было ограниченным. После переговоров между лидерами Турции и РФ, 5 марта было объявлено о прекращении огня, которое позднее было выполнено. Наблюдая за перемирием, совместные турецко-российские конвои с 15 марта регулярно патрулируют номинально “безопасный коридор” в оппозиционных р-х вдоль шоссе М4. Четыре месяца спустя, 14 июля, “таинственная группа” совершила атаку SVBIED против совместного патруля возле Арихи, ранив несколько российских и турецких солдат и на мгновение нарушив режим прекращения огня.

Несмотря на то, что ХТШ использовала не менее 35 SVBIED за 10 месяцев с мая 2019 г, по март 2020 г, группа и ее союзники потеряли не менее 2200 квадратных км территории в большой мухафазе Идлиб, а также сотни деревень и других мелких городов, что составляет 41% территории, ранее находившейся под их контролем. Хотя многие из атак SVBIED, начатых ХТШ в это время, приводили к незначительным тактическим победам – ​​в том смысле, что им удавалось резко остановить быстрое продвижение сил Асада, иногда даже обращать в бегство неприятеля – это всегда давало ограниченный эффект.

Усиленное давление, оказываемое объединенными силами Асада и ВКС РФ в сочетании с наземным развертыванием последних, во многих случаях усиливало неспособность ХТШ и других оппозиционных группировок создавать новые укрепления. Даже когда ХТШ выделяли значительные ресурсы на защиту своей территории, использование SVBIED было крайне недостаточно. Это неравенство сил не было существенно изменено введением турецкой авиации и артиллерии на стороне оппозиции, поскольку двусторонние атаки сил Асада часто истощали силы повстанцев, препятствуя их продвижению. Тем не менее, вполне вероятно, что использование SVBIED ХТШ замедлило продвижение сил Асада, хотя и умеренно.

Глядя на общую статистику использования ХТШ SVBIED во время наступления, становится совершенно ясно, в какой степени группа перешла к использованию их исключительно в оборонительной манере. По крайней мере 22 (63%) всех SVBIED, занятых в течение 11 месячного периода, были использованы в течение двух месяцев, августа 2019 г, (10) и февраля 2020 г (12). Эти месяцы повлекли за собой одни из самых тяжелых территориальных потерь для ХТШ в Идлибе, и именно тогда SVBIED использовались чаще всего в рамках согласованных усилий по замедлению территориальных потерь группы. Остальные 13 SVBIED (37%), использованные в этот период, были разбросаны по пяти месяцам, а четыре месяца – с июля и сентября по ноябрь – вообще не видели никаких SVBIED. Аналогичным образом географическое распространение атак SVBIED дополнительно иллюстрирует защитную позицию ХТШ.