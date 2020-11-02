 

Мнение: Задержания в Минске. 01.11.2020

02.11.2020, 13:25, Разное

В Минске сегодня достаточно рутинно разгоняли шествие змагаров, которое в рамках "Марша против террора" намеревалось прошествовать в Куропаты, где захоронены "жертвы НКВД", с толстым намеком, что террор Лукашенко, это как террор НКВД. Гидра сталинизма злобно гнетет незалежную Белоруссию и пепел жертв НКВД стучит в сердце каждого змагара. "Левачкам за беломайдан" привет.

Прошла уже неделя после истечения "ультиматума Хуаниты".
Не может быть, но Лукашенко никуда не ушел, а всеобщая забастовка так и не началась. Как же так?

И ироничная деталь – власти Польши посмотрев на репрессии Лукашенко против студентов, начали копировать практику Батьки и тоже объявили о санкциях против студентов участвующих в протестах. ВУЗы поддержавшие протест лишатся части государственного финансирования.


Очень плохая работа белорусских реконструкторов. На фургонах надо было обязательно написать "Хлеб".

В общем, белорусский Тяньаньмэнь опять не случился. Как впрочем и новый 1937-й.

Источник: Colonel Cassad



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