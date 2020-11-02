В ХМАО ребенка достали из турбины самолета

02.11.2020, 13:23, Разное

Прогуливающийся мимо постамента с самолетом Як-40 в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа мужчина услышал идущие откуда-то изнутри поставленной на вечную стоянку техники крики о помощи. Оказалось, что внутри турбины застрял 12-летний ребенок. Мальчик без проблем попал внутрь, а вот выбраться обратно из-за наледи и снега уже не мог, передает Life.ru. В итоге доставать его пришлось спасателям. Юного исследователя достали и передали на руки медикам и маме. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.