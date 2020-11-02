 

В ХМАО ребенка достали из турбины самолета

02.11.2020, 13:23, Разное

Прогуливающийся мимо постамента с самолетом Як-40 в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа мужчина услышал идущие откуда-то изнутри поставленной на вечную стоянку техники крики о помощи. Оказалось, что внутри турбины застрял 12-летний ребенок. Мальчик без проблем попал внутрь, а вот выбраться обратно из-за наледи и снега уже не мог, передает Life.ru. В итоге доставать его пришлось спасателям. Юного исследователя достали и передали на руки медикам и маме. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Сбежавшая в США вирусолог раскрыла секретные данные о коронавирусе

30.07 / Якубович встал на защиту ветеранов ВОВ: Должны получать больше министра

18.10 / Мнение: Свобода для рефлексии

14.10 / “Я заработал 1,5 миллиона”: пожарный пристыдил Самбурскую за слова о скромных доходах спасателей

08.08 / Интернет-”эксперт” задержан за распространение слухов о некачественной военной технике

23.09 / Ученые изменили определение боли впервые за 40 лет

03.07 / Экс-депутат Рады: Украина боится возвращения Донбасса

13.07 / Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

11.09 / Тутанхамон и его эпоха

31.10 / “Я собралась к психологу”: Айза Долматова всерьез обеспокоена своим психическим состоянием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска