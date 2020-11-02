Курс рубля к евро упал до шестилетнего минимума

02.11.2020, 13:15, Новости дня

2 ноября курс российского рубля к евро обновил шестилетний минимум, данные Московской биржи свидетельствуют о том, что евро в ходе торгов покупали по 94,14 руб./€.

Как пишет “Медуза”, это самый низкий курс российской валюты с декабря 2014 года. Доллар в РФ тоже растет – в 11.20 по московскому времени курс рубля торговался на уровне 80,75 руб./$ – впервые с марта 2020-го.

По мнению аналитиков агентства “Интерфакс”, российский рубль падает в цене на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падения цен на нефть из-за скачка заболеваемости COVID-19 и приближения выборов президента США.