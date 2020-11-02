Новая жена Остапчука остригла волосы

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02.11.2020, 13:15, Новости дня

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк показала в Stories Instagram снимки, на которых запечатлена с новой прической – удлиненным каре.

Фото: kristygor / Instagram

Фото: kristygor / Instagram

Ранее у Горняк были длинные волосы. Длину видно на одном из снимков, которые она публиковала в Instagram.

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«Мир начинается с улыбки»! Так когда-то говорила Мать Тереза и я очень с неи * согласна! * Полистав свои * телефон я поняла, что в нем количество фотографии * с улыбкои * зашкаливает! Видимо это мое жизненное состояние и утверждение. Несмотря на то, что очень часто я «на серье * зном», ведь работа все дела… * Но, существует всеми известная теория, что отрицательные эмоции рассматриваются как энергии низкого качества, которые обременяют жизнь. * * Для преобразования в жизненную силу энергию любых отрицательных эмоциональных состоянии * существуют вполне надежные методы: * выработка привычки к положительному мышлению, устранение отрицательного настроя. * В Древнем Китае Мастера Дао открыли силу энергии улыбки. Они практиковали Внутреннюю Улыбку к себе самим, перемещая энергию Ци и образовывая поток энергии высокого качества, чем достигалось здоровье, счастье и долголетие. * Даваи * те попробуем и мы так! Ведь наше внутреннее состояние зависит только ОТ НАС! Не позволим унынию Нас наполнять низкими вибрациями и отравлять жизнь! * Всем прекрасного дня, друзья, улыбаи * тесь, ведь Вам это так иде * т! *

Публикация от kristygor (@kristygor) 8 Июн 2020 в 11:50 PDT

19 августа 2020 года Остапчук сделал Горняк предложение. Их свадьба была запланирована на 1 октября, но из-за заболевания COVID-19 была перенесена на 15 октября.

Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. В браке у них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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