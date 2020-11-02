Австрия вводит локдаун из-за роста больных COVID-19

02.11.2020, 13:15, Новости дня

Австрия вводит 3 ноября жесткий карантин, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении канцлера Австрии Себастьяна Курца, которое опубликовало правительство страны 31 октября.

Курц признал, что увеличение заболевших COVID-19 является “драматическим событием”. Он объяснил необходимость локдауна устойчивым ростом числа новых больных в октябре.

“В Австрии одна из лучших систем здравоохранения в мире, но мы также ограничены. Ситуация ясна: если мы не будем действовать сейчас, мощности интенсивной терапии перегрузятся, как мы видим это в других странах”, – сказал канцлер.

С 3 ноября по всей территории страны вводится комендантский час с 20.00 вечера до 6.00 утра. В эти часы люди смогут ездить на работу и выходить для того, чтобы помочь родственникам. Однако посещать других людей в эти часы запрещено, сказано в заявлении канцлера.

“Мы видим, как вечером часто проходят встречи и вечеринки, результатом которых является рост заражений”, – сказал канцлер.

Любые спортивные или культурные мероприятия в Австрии запрещаются. Рестораны и кафе смогут работать только в режиме доставки. Отелям разрешат принимать людей, которые едут по рабочим вопросам.

Компании, занятые в сфере промышленности, производства и торговли смогут продолжить работу. Власти посоветовали руководителям максимально перевести подчиненных на удаленный режим работы.

“Мы полностью осознаем, что эти меры непопулярны и означают массовое ограничение свободы. К сожалению, необходимо сделать этот шаг, чтобы не допустить перегрузки отделения интенсивной терапии”, – пояснил Себастьян Курц.

Детские сады, младшая и средняя школы не закроются, обучение в классах продолжится. Старшая школа и университеты должны будут перейти на дистанционное обучение.

Австрийское новостное агентство The Local пишет, что с 30 по 31 октября прирост больных COVID-19 в стране составил 5627 и 5439 случаев. В начале октября в день более 1000 человек заражалось коронавирусом. Всего, по информации издания, в Австрии живет около 8,8 млн человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Австрии на 2 ноября составило почти 110 тыс. человек. Выздоровело от COVID-19 более 69 тыс. пациентов, а умерли 1130.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.