Яна Поплавская показала трехмесячного внука

02.11.2020, 13:15, Новости дня

Российская актриса Яна Поплавская 1 ноября в Instagram обнародовала совместное фото со своим трехмесячным внуком.

По словам актрисы, снимок был сделан в день его крестин.

“Светлый день! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария”, – подписала она фото.

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Счастливыи * , Светлыи * День! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария в Знаменском Монастыре.#крестины #светлыи * день #радость #лучшии * день #малыш#янапоплавская

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) 1 Ноя 2020 в 5:18 PST

О том, что стала бабушкой, Поплавская сообщила в своем микроблоге летом 2020 года.

“Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление”, – написала она 24 июля.

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А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья,радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!! #деньрождения #старшийсын #лучшийдень #малыш #моясемья

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) 24 Июл 2020 в 12:21 PDT

В браке с режиссером Сергеем Гинзбургом Поплавская родила двух сыновей – Клима (1985) и Никиту (1996). Супруги расторгли брак в 2011 году.

В 2015 году актриса вышла замуж за журналиста Евгения Яковлева.