Яна Поплавская показала трехмесячного внука
02.11.2020, 13:15, Новости дня
Российская актриса Яна Поплавская 1 ноября в Instagram обнародовала совместное фото со своим трехмесячным внуком.
По словам актрисы, снимок был сделан в день его крестин.
“Светлый день! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария”, – подписала она фото.
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Счастливыи * , Светлыи * День! Крестины нашего малыша. Покрестили Илария в Знаменском Монастыре.#крестины #светлыи * день #радость #лучшии * день #малыш#янапоплавская
О том, что стала бабушкой, Поплавская сообщила в своем микроблоге летом 2020 года.
“Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление”, – написала она 24 июля.
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А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья,радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!! #деньрождения #старшийсын #лучшийдень #малыш #моясемья
В браке с режиссером Сергеем Гинзбургом Поплавская родила двух сыновей – Клима (1985) и Никиту (1996). Супруги расторгли брак в 2011 году.
В 2015 году актриса вышла замуж за журналиста Евгения Яковлева.
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