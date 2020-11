Мнение: Олимпийские чемпионы по ИЗО: скульптура ар-деко и третьего рейха

Наконец, заканчиваю свой обзор олимпийских чемпионов самой, на мой взгляд, качественной группой произведений — в жанре скульптуры. Все оно, учитывая даты, несет отпечаток стиля ар-деко. Иногда прорывается и другое…

Номинация, названная по-английски "Mixed sculpturing" (смешанная техника скульптуры)

1912 год (Стокгольм)

Walter W. Winans (США) An American trotter

Уолтер Уайнэнс – скульптор, примечательный, в первую очередь тем, что в том же 1912 году он взял медаль не только за статуэтку. Но и за "Одиночные выстрелы по «бегущему оленю» (команды), 100 м" (серебро). А в 1908 году — золото в соревновании "Подвижная мишень двойными выстрелами". Что делает его своеобразным рекордсменом среди художников-олимпийцев.

Богатый американец из семьи железнодорожников, которые строили нам в Российской империи (поэтому юность он провел в Питере). Умер, не дожив пару лет до 70-летия, принимая участие в бегах (в качестве спортсмена, не зрителя).

Georges Dubois (Франция) Model of the entrance to a modern Stadium

А этот скульптор был фехтовальщиком, хотя в Олимпиаде не участвовал.

Работу-победителя не нашла.

Бронза не вручалась.

1920 год (Антверпен)

Все три медали дали местным, это просто неприлично, граждане

Золото: Albéric Collin (Бельгия) La Force

Коллин был скульптором-анималистом. Умело работал в стиле ар-деко, с четким силуэтом.

Работу-победительницу я не нашла, но вот несколько фигурок животных его работы.





Человеческая, очевидно, была чем-то похожа.

Возможно, вот ее рисунок.

Серебро: Simon Goossens (Бельгия) Les Patineurs

Ничем не известен.

Бронза: Alphons De Cuyper (Бельгия) Lanceur de Poids et Coureur

Ничем не известен, работы не нашла.

1924 год (Париж)

Konstantinos Dimitriadis (Греция) Discobole Finlandais

Успешный греческий скульптор. Тут он развивает классическую античную тему дискобола, но по-новому (молодец).





Серебро: Frantz Heldenstein (Люксембург) Vers l'olympiade

Малоизвестный скульптор.

Бронзу получили одновременно двое:

Jean René Gauguin (Дания) Le Boxeur

Claude-Léon Mascaux (Франция) Cadre de Medailles

Скульптор по фамилии Гоген — не однофамилец, а сын. 4-й по счету. Последний раз видел своего великого отца в возрасте 10 лет. Получив в наследство несколько картин, продал их потратил деньги на поездку по Европе (молодца). Был талантлив, достаточно известен. Картин не писал.

Маско был медальером. Работу-победительницу я не нашла, но делал он вот такое.





Потом эту странную номинацию отменили.

В 1936 году в Берлине

единственный раз раз вручали медали за медали (медальерное искусство).

Золото не вручали.

Серебро: Luciano Mercante (Италия)

Интересный мастер, работавший в ренессансных традициях. Работу-победительницу не нашла.







Бронза – Josue Dupon (Бельгия) Equestrian Medals

Дюпон специализировался на анималистической скульптуре. Награду получил за медали с изображением лошадей. Причем посмертно. Интересно, единственный ли это случай на Олимпиаде?

Работу-победителя не нашла, вот для примера его.







Потом была еще одна номинация, которая вручалась лишь единожды, в 1948 году в Лондоне

"Медали и плакетки"

Золото не вручалось

Серебро: Oskar Thiede (Австрия) Eight Sports Plaques

Успешный скульптор, член НСДАП.

Призовые рельефы (мелкое фото)

Еще у него есть такие рельефы 1950-х годов.







Бронза: Edwin Grienauer (Австрия) Prize Rowing Troph

Гринауэр был чемпионом Австрии 1927 года в парной гребле. Скульптором и медальером он тоже был успешным.

Награду ему дали за награду по гребле. Ее я тоже не нашла, но вот примеры работы художника.

Потом была еще номинация под названием "Рельефы и медальоны"

1928 год (Амстердам)

Золото: Edwin Grienauer (Австрия) Médailles

Это тот же скульптор, о котором шла речь только что. Вот какие-то медали его работы.

Серебро: Chris van der Hoef (Нидерланды) Médaille pour les Jeux Olympiques

Это был успешный в своей стране медальер. Медали он делал в разном стиле, самые удачные — в ар-деко.







Бронза: Edwin Scharff (Германия) Plaquette

До войны был успешным художником, но из-за своего стиля попал в число "дегенеративных". После войны дела пошли на лад. Дожил до 1955.

Вот его работа 1920 года.

В 1937 году в Дюссельдорфе Шарф изваял пару "Укротителей коней". Эффектные.



1932 год (Лос-Анджелес)

Золото: Józef Klukowski (Польша) Sport Sculpture II

Художник, декоратор, скульптор. Герой Первой Мировой. Майор артиллерии. Принимал участие в Варшавском восстании. Убит.

Пишут, что вот фото работы-победителя, но вроде это не рельеф. Хорошая, в египтизирующем стиле.







Интересный автор, вот еще одна его вещь

Серебро: Frederick William MacMonnies (США) Lindbergh Medal

МакМонни – известный американский художник-импрессионист, к этому моменту уже пожилой.

Медаль он выполнил в честь полета 1927 года. Экземпляр есть в Музее Метрополитен





Бронза: R. Tait McKenzie (Канада) Shield of the Athletes

МакКензи — еще один универсал начала 20 века. Помимо того, что он скульптор и спортсмен, по основной профессии он был врач. Во время Первой мировой войны его методы для восстановления и реабилитации солдат заложили основу современной физиотерапии.

Здоровая штука, этот щит.

Наконец они переименовали номинацию просто в "Рельефы"

1936 год (Берлин):

Золото: Emil Sutor (Германия) Hurdlers

Интересный немецкий скульптор. Специализировался на оформлении церквей, потом пришлось переориентироваться на нацистские пропагандистские объекты. Умер в 1974

Работа-победитель.



Серебро: Józef Klukowski (Польша) Ball

Тот же самый майор артиллерии, что выше. Фото рельефа не нашла.

Бронза не вручалась.

1948 год (Лондон)

Вручалась только бронза —

Rosamund Fletcher (Великобритания) The End of the Covert

Наконец, номинация "Статуи"

1928 год (Амстердам)

Что-то позноватенько они ее ввели.

Золото: Paul Landowski (Франция) Boxer

Работу Ландовского вы все прекрасно знаете — это гигантский Христос на горе в Бразилии 1931 года (в следующий раз смотрите на эту статую и ищите черты стиля ар-деко, очень интересно).

Призовая работа вот.

Серебро: Milo Martin (Швейцария) Athlète au repos

Работу-победительницу не нашла, но вот примеры его скульптур.





Вот еще его работа, "Мальчик и девочка" (1962-3)

Бронза: Renée Sintenis (Германия) Footballeur

Интересная художница и скульптор. Автор медведя — приза Берлинского кинофестиваля.

"Футболист" находится в музее Кроллер-Мюллер.



У нее интересное лицо

1932 год (Лос-Анджелес)

Обзорное фото с выставки



Золото: Mahonri Young (США) The Knockdown

Янг – известный мастер. Родился в семье богачей-мормонов (он был внуком второго главы Мормонской церкви), сбежал из семьи, зарабатывал чем попало. Выучился искусствам, жил в Париже. Сделал карьеру. В итоге мормоны стали заказывать ему работы для украшения своих храмов (и платить офигенные гонорары).

Работа-победительница. Заметьте, опять боксеры. Видимо, они как-то особо "фотогеничны".





Вот еще его работы, он интересный.





Серебро: Miltiades Manno (Венгрия) Wrestling

Спортсмен, в начале века был чемпионом по гребле и по конькобежному спорту. В Первую мировую войну воевал как гусар (венгр же!). Умер в 1935 году в 55-летнем возрасте.

Работа-победительница.





Вот еще его же





Бронза: Jakub Obrovský (Чехословакия) Odysseus

Обровский – известный на родине мастер (и писатель), автор, в частности, первых марок своей страны.

Вот "Одиссей" (он метает копье, поэтому подходит по спортивной теме)







Хороший скульптор. Вот еще одна его работа,



1936 год (Берлин)

Золото: Farpi Vignoli (Италия) Sulky Driver

Виньоли был успешным скульптором, но после войны бросил ваять и перешел на акварель (впрочем, в Италии и подходящих заказчиков на монументальные работы не осталось)

Слева: "Гребец" (работа-победитель), справа "Прыгун" (более ранний)

Фрицы на выставке смотрят

Еще фото "Гребца", он крутой, что-то этрусское прямо в нем есть







Какой-то спортсмен, кажется, натягивающий лук

Рельеф. Интересно современная одежда в этой технике смотрится.

А вот оч. крутые надгробия

Серебро: Arno Breker (Германия) Decathlon Athlete

Брекер был очень успешный нацистский скульптор, которому удалось продолжить нормально работать во 2-й пол. века. Умер в 1991 году в 90-летнем возрасте.

Серия атлетов-декатлонистов очень напоминает ранних греческих куросов, в том числе про пропорциям (широкие плечи и тонкие щиколотки)





Бронза: Stig Blomberg (Швеция) Wrestling Youths

Бломберг на родине пользовался популярностью.

Работу-победительницу я не нашла, но делал он вот такие стилизованные вещи, без реалистичной мускулатуры, и уже не ар-деко.





1948 год (Лондон)

Наконец, послевоенная олимпиада, которая для скульптуры стала последней.

Золото: Gustaf Nordahl (Швеция) Homage to Ling

На родине был востребован.

Неинтересная вещь.



Вариант в металле



Серебро: Chintamoni Kar (Великобритания) The Stag

Скульптор из Индии.

Вот работа-победительница, изображает фигуристку, судя по всему

Делал он вот такое, более обобщенная работа с объемами.

Стилизация индийского божества

Бронза: Hubert Yencesse (Франция) Nageuse

Хороший французский скульптор с нормальной карьерой.

Скульптуры под названием "Пловчиха" у него я не нашла, но вот есть рельеф под названием "Пловчихи", интересный.







И пара энергичных торсов.

***

Еще в Лозанне существует Сад скульптур при Олимпийском музее (Le jardin des sculptures de la Musée olympique), где выставлены конкурсные работы.

Фото отсюда: беру фотографии скульптур, не перечисленные выше (перечисленные там тоже выставлены).

Станислав Голованов. "Лучник". Подарок от России, 1995



Igor Mitoraj, Cuirasse. 1980



John Robinson, La Gymnaste. 1993. Подарок от Австралии



Wäinö Aaltonen, "Paavo Nurmi". 1925 (copy of 1994).



Miguel Berrocal, Citius-Altius-Fortius. 1992



Gábor Mihály, Olympia – cyclistes. 1990. Подарок от Венгрии



Vasko Lipovac, "Dražen Petrović". 1995. Подарок от Хорватии



