Астахов рассказал об ответственности за угрозы расправы в родительском чате

02.11.2020, 12:48, Новости дня

Сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправы, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Павел Астахов.

В одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате, нападавшего Арсена Мелконяна задержали. Местные СМИ опубликовали переписку, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины, которая в процессе ссоры спросила: «Ты что, бессмертный? Такое мне писать», после чего отец поинтересовался, угроза ли это. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины, где он говорит потерпевшему, что найдет его, где бы он ни был, и порекомендовал заранее взять больничный.

«У нас есть статья уголовного кодекса за угрозу расправы и убийства. Поэтому, если это была страница или чат, который имеет авторство, то есть конкретные люди выступали с заявлениями, и эти угрозы действительно носили смысл, направленный на то, что человеку угрожали расправой или лишению жизни, то за это, в принципе, могут привлечь к уголовной ответственности», – говорит Астахов.

По словам собеседника, все зависит от оценки правоохранительных органов. То есть они проведут доследственную проверку, и если в словах, сказанных сестрой нападавшего и ее супругом, найдут состав преступления и подтвердят, что данные угрозы действительно исходили от них, то будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

«Причем в словах может и не содержаться прямых слов, например, об убийстве. Все расценивается следствием по-разному. У меня в практике был случай, когда один депутат сказал другому, что если он будет продолжать так себя вести, то ляжет на кладбище вместе с Ивановым, а все знали, что Иванова до этого убили. Депутата осудили за то, что он, фактически, угрожал», – рассказывает адвокат.

Потом уже, продолжает эксперт, решение было отменено кассацией (проверка вышестоящими судами законности и обоснованности вступивших силу постановлений), поскольку признали, что слова депутата не являлись прямой угрозой. Тем не менее, на первом этапе, исходя из одной фразы, завели уголовное дело, лишили депутата иммунитета и осудили.

«В том случае это все-таки была не персонифицированная угроза, а значит не может быть расценено как намерение причинить какой-либо вред. Здесь, кстати, нужно доказать не только сам факт угроз, но еще и причинно-следственную связь, которая привела к тому, что человек погиб. То есть доказать, что сообщения в чате и избиение взаимосвязаны», – подытожил Астахов.

Согласно статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы до двух лет.

От полученных травм потерпевший скончался. В отношении Мелконяна возбуждено уголовное дело. На наличие состава преступления намерены проверить также сестру нападавшего и ее супруга.