 

Володин назвал приоритеты в отношениях России и Китая

02.11.2020, 12:43, Разное

Председатель нижней палаты призвал совместными усилиями создать правовые условия для расширения сотрудничества в сфере биомедицины. Также Володин отметил важность обмена опытом правового регулирования цифровой экономики, защиты персональных данных и технологий искусственного интеллекта.

Особую значимость приобретают и вопросы информационной безопасности. Спикер указал на необходимость противодействия попыткам “цветных революций” и иностранного вмешательстве в дела России и Китая.

“Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей позволяет сделать наше взаимодействие более эффективным”, – отметил спикер Госдумы.

Володин призвал наладить взаимодействие профильных комитетов парламентов. Это необходимо, чтобы обсуждаемые в рамках межпарламентской комиссии вопросы решались в практической плоскости, подчеркнул спикер нижней палаты.

Напомним, что ранее Вячеслав Володин провел Шестой парламентский форум БРИКС – объединения Бразилии, Индии, Китая, России и Южной Африки. Спикер предложил выработать регулярный механизм взаимодействия законодательных органов пяти стран.

В условиях движения мира к многополярности необходимо максимальное согласование интересов, убежден Володин. “Важно обеспечить справедливые и взаимовыгодные условия для участия наших стран в мировой торговле, вместе противостоять политике санкций и недобросовестной конкуренции”, – сказал спикер.



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