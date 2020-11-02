Инфекционист обозначил пик пандемии коронавируса в России

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02.11.2020, 12:43, Разное

За прошедший день в стране зарегистрировали 18,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Днем ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации отчитался о 18,6 тысяч больных.

Большинство инфицированных находятся в Москве. За прошедшие сутки диагноз поставили 4 796 жителям столицы. Днем ранее стало известно о 5 261 новом случае заболевания.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в ближайшие дни рост количества инфицированных в России продолжится. Пик – 20-22 тысячи заразившихся за сутки – стоит ожидать через месяц.

Эпидемиологическая обстановка в Москве, по словам вирусолога, стабилизируется уже совсем скоро. Российская столица пройдет пик пандемии примерно через неделю, сообщает РИА Новости.

С 28 октября в России начал действовать всеобщий масочный режим. Носить средства защиты необходимо в транспорте, магазине, аптеке, лифте и на парковке. Нарушителей ждет штраф.

Несмотря на непростую ситуацию с пандемией, власти не планируют вводить жесткий карантин. В противном случае российская экономика может пострадать. Меры борьбы с COVID-19 в стране являются точечными.



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