 

В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Вячеслава Маругова

02.11.2020, 12:40, Разное

В подмосковной Истре неизвестные застрелили из арбалета бывшего владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова, которого называют «колбасным королем». Об убийстве жителя Подмосковья сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета, а ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о Маругове.

«Ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — сообщили в СК. Силовики имя убитого не называют.

Жене Маругова удалось освободиться и сбежать: она и рассказала правоохранителям о случившемся. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп предпринимателя. Позже в одной их деревень Истринского городского округа нашли машину преступников.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».

Источник: Новая газета



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