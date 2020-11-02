 

Лукашенко не исключил ракетного удара по Бобруйску в случае продолжения беспорядков

02.11.2020, 12:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики заявил о возможности еще более решительных действий для ликвидации угрозы национальной безопасности.

– Если кукловоды , которые сидят у себя там в Варшаве, думают, что нам не хватит духа, чтобы самым бескомпромиссным образом навести порядок в Белорусии и сохранить свою страну, не отдав ее в руки так называемому «народу», то, я вам говорю, они глубоко заблуждаются. У наших спецслужб уже есть информация о центрах подготовки этой сволочи, и о вербовочных пунктах в Бобруйске. Если нужно будет — хоть весь Бобруйск сотрем с лица Земли, но страну им не отдадим. Это мое личное обещание вам, — отметил Лукашенко.

По словам главы государства, он уже попросил Россию рассмотреть вопрос о переориентировании основных целей с Воронежа на Бобруйск. Ведётся работа по перенастройке белорусских ракетных комплексов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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