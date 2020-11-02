Эшли Симпсон родила третьего ребенка

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02.11.2020, 12:20, Разное

В начале мая стало известно, что младшая сестра Джессики Симпсон, Эшли Симпсон, ждет третьего ребенка. А две недели спустя они с мужем Эваном Россом обнародовали его пол: тогда певица опубликовала в Instagram видео, на котором они вместе с детьми – 11-летним Бронксом и 4-летней Джаггер – разрезают торт (и за всем происходящим также следят родственники с помощью Zoom) и из его сердцевины высыпается голубой наполнитель. Таким образом стало известно, Эшли родит второго сына. На днях это радостное событие случилось – на свет появился сын Эшли и Эвана, которого назвали Зигги.

Эшли Симпсон10.29.2020. Зигги Блю Росс. Наш милый мальчик родился! Я на седьмом небе, мы так счастливы!- подписала снимок сына Эшли, которую поддержал и Эван, сообщив в Instagram:

Наш сын родился! Я в раю!

Сын Эшли и Эвана, ЗиггиНапомним, Эшли и Эван познакомились в середине 2013 года, и уже через 6 месяцев Симпсон получила от своего возлюбленного предложение руки и сердца. Празднование помолвки прошло с размахом. Симпсон и Росс поженились 30 августа 2014 года после 13 месяцев отношений.  Церемония бракосочетания прошла в Гринвиче в доме матери жениха – музыкальной легенды Дайаны Росс. Одной из подружек невесты стала сестра Симпсон – Джессика. 30 июля 2015 года на свет появился первый общий ребенок Эшли и Эвана, дочка Джаггер Сноу. Ранее, с 2008 по 2011 годы, Эшли была замужем за басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем, их сын Бронкс Маугли родился 21 ноября 2008 года.

Эшли и Эван Эшли Симпсон с дочкойЭшли и Эван с детьми



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