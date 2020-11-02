 

Развод в день рождения: Ольга Кабо рассталась с мужем после 11 лет брака

02.11.2020, 12:20, Разное

52-летняя Ольга Кабо рассталась со вторым мужем – бизнесменом Николаем Разгуляевым. Заседание Никулинского суда о разводе прошло в день его рождения – Николай отмечал 60-летний юбилей. Как сообщают СМИ, инициатором разрыва выступила Ольга, причины такого решения не называются. На официальном сайте суда значится, что Кабо подала не только на развод, но и на раздел совместно нажитого имущества. 

Николай Разгуляев и Ольга КабоПредложение руки и сердца Разгуляев сделал через месяц после знакомства с Кабо – это случилось в 2008 году. В возрасте 44 лет Ольга во второй раз стала мамой: она родила сына, которого назвали Виктор. Год назад пара отмечала 10-летие их союза, и в интервью Ольга говорила о секретах семейной жизни:

До сих пор знакомимся и узнаем друг друга. Учимся “считать до 10” или просто молчать… Это дает возможность избежать ссор. Отношения со временем меняются, основополагающими факторами между мужем и женой становятся чувства уважения и ответственности.

Ранее Кабо состояла в браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Они прожили вместе семь лет, в браке родилась дочь Татьяна. Причиной разрыва с Василишиным Кабо считает свое желание посвящать себя не только семье, но и работе.

Николай Разгуляев и Ольга Кабо с детьми



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