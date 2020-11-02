 

Кристина Асмус удивила поклонников комбинезоном кислотно-зеленого цвета

02.11.2020, 12:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Кристина Асмус анонсировала новый выпуск шоу «Золото Геленджика», в котором она снимается. Поклонников удивил костюм кислотно-зеленого цвета, в котором позировала актриса.
Знаменитость сравнили с «лягушкой», «зеленой гусеничкой» и «кузнечиком». Кислотный комбинезон с полосками желтого и синего цвета по бокам артистка дополнила белыми босоножками на высоком каблуке и платформе. Наряд был декорирован огромной тряпичной рыбой на груди. Кристина Асмус позировала в шляпе с огромными полями и массивных голубых серьгах. Снимок получился очень ярким не только из-за необычного костюма экс-супруги Гарика Харламова, но и потому, что она фотографировалась на фоне розовой стены с желтыми кругами.

Некоторым поклонникам показалось, что Кристине Асмус «не хватает внимания», так как она часто начала публиковать эпатажные фото. Кроме этого, многие фолловеры не в восторге от ее участия в шоу «Золото Геленджика». Коллега актрисы Дарья Повереннова написала, что звезде «Интернов» «идет кислота», но большинство пользователей отметили, что это «полный антисекс».



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