Вдова Шона Коннери описала его состояние перед смертью

02.11.2020, 12:17, Разное

Вдова британского актера Шона Коннери пояснила о том, в каком состоянии находился ее супруг перед смертью. По словам Мишелин, у ее мужа была деменция, ставшая причиной ослабления здоровья.

За несколько дней до смерти Шон Коннери утратил способность общаться со своими родственниками, что для него было крайне тяжело. Своей жене он признавался, что хотел бы уйти из жизни без шума. В итоге скончался актер во сне, его вдова Мишелин полагает, что это был мирный уход.

Шон Коннери, будучи в возрасте 90 лет, страдал от целого ряда заболеваний. У него диагностировали проблемы с сердцем, а также онкологические болезни. Актера, сыгравшего Джеймса Бонда и горца в одноименном фильме, не стало 31 октября.