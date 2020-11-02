Скандалы: «Меня не переделаешь»

02.11.2020, 12:15, Разное

Отсидевший оппозиционный врио мэра Тамбова Максим Косенков рассказал, с чем снова возвращается во власть

Судьба политика Максима Косенкова на редкость драматична. В начале 2000-х он становится одним из самых молодых мэров в стране, но через некоторое время попадает за решетку. Отсидев шесть с лишним лет, он выходит и постепенно возвращается в политику, начав с написания колонок в сообщество соцсети «ВКонтакте» «***** Тамбов». А в 2020-м он уже громит вместе с партией «Родина» на выборах в гордуму «Единую Россию», забирая вместе с соратниками 26 из 36 депутатских кресел.

Мэр Тамбова Наталия Макаревич 30 октября заявила об отставке, а губернатор Тамбовской области Александр Никитин назначил Максима Косенкова временно исполняющим обязанности главы города. Согласно законодательству, мэра выбирает комиссия, состоящая из представителей муниципальной и региональной власти.

Daily Storm расспросил Максима Косенкова о планах и первых шагах на новом месте. Он рассказал о сложностях в связи пандемией COVID-19, проблемах с транспортом, уделил внимание благоустройству, за чрезмерное увлечение которым его в Тамбове критиковали в прошлом, а также высказался о строительстве в городе крупных торговых центров (по одной из неофициальных версий, Косенков попал в тюрьму именно из-за отказа выдавать разрешения на их строительство).

— Страну опять накрыл коронавирус. Какие основные проблемы в связи в этой напастью в городе, по-вашему?

— Существует вопрос наличия лекарств в аптеках. Буду разбираться. Вникать. Все начнется с понедельника. Сейчас думаю, как что решать. Встреча с губернатором только утром состоялась, подождите.

— Какие проблемы сейчас стоят перед городом, на ваш взгляд? Как будете решать? Местные СМИ пишут, что изношенность городских систем канализации составляет в некоторых районах до 80% и выше.

— Да, есть текущая и важная проблема ЖКХ. Есть дома, где нет горячей воды. Понятно, это аварийные ситуации, но мне хотелось бы, чтобы это все стало управляемым и решаемым. Нужно, чтобы люди увидели заботу о себе в большей степени, чем они наблюдали ранее. Более детально я могу рассказать на следующей неделе, когда уже вступлю в полномочия.

— Опросили многих местных активистов, они говорят, что за последние 10 лет срубили все деревья вдоль центральных улиц. Благоустройство города было для вас ключевой темой и в прошлом, при этом была и критика за чрезмерное увлечение им.

— Для меня эта тема важная. Я действительно считаю, что сохранение облика города — это многогранная деятельность. Не только парки и скверы, но и сохранение того, что есть.

Есть исторические памятники, которые стоят на учете как памятники архитектуры, а есть здания, которые имеют историческую ценность. Сегодня говорил в городской думе, что мы собираемся в ближайшее время провести в администрации совещание, и я хотел бы, чтобы мы выработали план действий по сохранению тех зданий, которые необходимо сохранить. Облик старинного Тамбова должен быть сохранен.

По благоустройству моя позиция была и раньше такой: это нужно делать повсеместно. Оно должно приходить в разные районы, касаться не только центра или тех людей, которым удается достучаться до власти, чтобы к ним это благоустройство пришло. Я за объективность, чтобы состояние дворов, домов, если это касается капремонта, оценивалось справедливо, чтобы люди понимали, увидев работу над каким-то объектом, что до них очередь тоже дойдет. И они должны знать, когда это случится.

— Жители также жалуются, что вместо благоустройства набережной реки Студенец, протекающей в центре города, над ней просто возвели торговый центр. Говорят, тема вечная.

— Относительно объектов, которые уже возведены. Когда-то, еще будучи главой города, я был против строительства «Рио» (торговый центр, возведенный в самом центре и занимающий территорию городского парка отдыха. — Примеч. Daily Storm), я был против застройки на Студенце, которая состоялась. Моя подпись под этими документами (на застройку. — Примеч. Daily Storm) не стоит, я не позволил тогда это делать.

Это было в 2008-м году. К сожалению, за прошедшие 12 лет некоторые участки города отданы под новое строительство, в том числе под эти объекты торговли. Я вижу своей задачей с депутатами городской думы как минимум выстроить работу так, чтобы в будущем поставить заслон дальнейшему ухудшению облика центра.

— Жалуются и на транспортные проблемы. В городе проходят гонки дымящих маршруток, а парк экологичных троллейбусов уменьшается.

— Тема больная, троллейбусная тоже. На следующей неделе буду приглашать людей, вникать, насколько можно поправить ситуацию. Потому что исправить кардинально сейчас ее уже вряд ли возможно. Но душой за сохранение этого транспорта. Надо смотреть, можно ли его спасти по факту или уже поезд ушел.

Я такой, какой есть, меня не переделаешь, не отягощает общение с людьми. Был открыт всегда. Продолжу общаться, встречаться, выслушивать мнения.

Дмитрий Зимин