Скандалы: «Никого не трогал, смотрел на бескрайнее море»

02.11.2020, 12:15, Разное

Глава курортного поселка Янтарный Алексей Заливатский поссорился с властями Калининградской области, уехал из России и завел посты в соцсетях с разоблачениями

Главу небольшого курортного поселка Янтарный Алексея Заливатского называют самым нелояльным правительству Калининградской области чиновником и «политиком номер два» — он активно вел соцсети, не стеснялся критиковать власть, и стал достаточно популярным. В начале октября правительство объявило, что Заливатский не задекларировал часть дохода в 2019 году, и предложило депутатам отстранить его от должности. Мэр Янтарного ответил тем, что поспешно уехал из страны и завел телеграм-канал, в котором начал разоблачать коррупцию среди областных чиновников. Уже через неделю он стал фигурантом дела о мошенничестве, а сегодня большинство депутатов проголосовало за увольнение мятежного мэра.

В середине октября Алексей Заливатский, мэр небольшого поселка Янтарный на берегу Балтийского моря, неожиданно завел телеграм-канал, где стал рассказывать о коррумпированности чиновников в правительстве Калининградской области. Например, он написал, что жена вице-премьера областного правительства Алексея Родина работает на Янтарном комбинате помощником по связям с госорганами — Transparency International усмотрели в этом сразу два случая конфликта интересов. Или о том, что правительство Калининградской области как минимум дважды просило руководство аэропорта «Храброво» бесплатно предоставить для Алексея Родина место в vip-зале. Или о коррупции при закупках медицинского оборудования.

Создавая телеграм-канал, Заливатский, достаточно популярный в соцсетях чиновник-единорос, конфликтовавший с областными властями, уже был за границей — он уехал из России после того, как прокуратура обнаружила у него незадекларизованный доход.

«Если подход ко всем коррупционерам одинаковый, значит, он ко всем должен быть одинаковый. Если по мне настолько тщательно проводилась проверка, то я очень рассчитываю, что и по остальным фактам, которые я предоставляю, будет проведена не менее серьезная проверка», — так Заливатский объясняет «Медиазоне», зачем завел телеграм-канал с разоблачениями.

Уже через неделю против него возбудили дело о мошенничестве при аренде участка в Зеленоградске, курортном городе в получасе езды от Калининграда. А сегодня, 27 октября, он лишился должности — вопрос о недоверии Заливатскому стоял на повестке заседания окружного совета депутатов Янтарного. Большинство из них проголосовало за увольнение мятежного мэра.

Незадекларированный доход

Правительство Калининградской области обвинило Заливатского в сокрытии доходов 9 октября — в этот день губернатор, министры и главы муниципальных образований слушали доклад руководителя антикоррупционной службы Александра Кириленко. По словам чиновника, в 2019 году Заливатский не включил в свою декларацию доход в 16 млн рублей от продажи недвижимости и земельного участка, а также скрыл долю в московской квартире, принадлежащую его жене. Прокуратура изначально называла даже большую сумму — 21,2 млн рублей — но региональные власти уточнили: 5 млн мэр Янтарного все же задекларировал.

Ведомство потребовало уволить его в связи с утратой доверия, а губернатор Антон Алиханов объявил, что последствия для Заливатского теперь неизбежны.

Заливатского на совещании не было, в тот же день он лег под капельницу в областную больницу — сам Заливатский не уточняет, чем именно болен, но говорит, что у него проблемы с давлением. Однако уже вечером 9 октября его выписали, по словам мэра, этого потребовало начальство больницы. «А в 17.22 звонок от лечащего врача. «Алексей, начмед и главврач требуют немедленно тебя выписать…». О как. Спасибо, медицина. Мне стало все ясно. На территории Калининградской области меня уже и лечить не будут. Встал собрался и ушел из больницы», — написал он в фейсбуке на следующий день. Главврач областной больницы называет эти слова «банальной ложью».

Обвинения в коррупции глава администрации Янтарного отрицает. По словам Заливатского, сделка по продаже имущества, по которой он получил более 21 млн рублей, была зарегистрирована в феврале 2020 года, значит, и доход будет задекларирован только по итогам этого года. А о доле в московской квартире, по словам Заливатского, его жена не знала; раньше никаких претензий ни у властей, ни у правоохранительных органов к его декларациям не возникало.

Заместитель генерального директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов говорит, что пока трудно сказать, нарушил ли Заливатский антикоррупционное законодательство. При этом Шуманов уверен, что, независимо от того, когда была завершена сделка, полученный доход надо было указать в том же году, когда были перечислены деньги: «Наверное, позиция прокуратуры и антикоррупционных подразделений правительства в какой-то степени аргументирована с учетом того, что это была немаленькая сумма».

Шуманов допускает, что Заливатский мог действительно думать, что все делает правильно, перенося получение этой суммы в декларацию на следующий год. Он считает, что в таких обстоятельствах у горсовета есть возможность не увольнять мэра в связи с утратой доверия, а применить к нему менее жесткое наказание, например, выговор: «Мне кажется, что позиция совета должна ориентироваться не на формальное соблюдение каких-то норм, а на реальную оценку обстоятельств, а они здесь неоднозначные».

Депутат горсовета Янтарного Анна Конышак говорит, что для депутатов вся история с Заливатским оказалась неожиданностью: «Изначально, это мое мнение было, что это неправильно региональными властями было понято, потому что такого быть не может, что человек, который девять лет заполнял декларации, ошибся. Это все мне показалось каким-то недоразумением».

Вопрос о недоверии Заливатскому губернатор внес в окружной совет депутатов Янтарного 16 октября, а 27 числа числа они собрались, чтобы решить, что делать с опальным мэром. Сама Конышак проголосовала против увольнения мэра, но большинство депутатов, выразили ему недоверие.

Мэр из фейсбука

Алексей Заливатский выделяется на фоне своих коллег из других муниципалитетов — прежде всего имиджем харизматичного и отчасти независимого мэра. Эту репутацию он заработал в социальных сетях, например, в фейсбуке у него почти пять тысяч друзей и почти шесть тысяч подписчиков.

«Он выделялся, во-первых, какой-то человечностью. Похоже было, что у него есть какая-то личность, которую он не пытается прятать за дверями своего кабинета. Он довольно много всего вкладывал в формирование своего имиджа, в первую очередь при помощи социальных сетей. У него в общем-то есть какое-то внятное чувство юмора, способность к самоиронии, что вообще очень редко встречается среди государственных, муниципальных деятелей», — говорит экс-главред издания «Новый Калининград» и автор телеграм-канала «Милованов Daily» Алексей Милованов.

По его словам, Заливатский выглядел независимым чиновником, что непросто при полном отсутствии самостоятельности местного самоуправления. «Он не то чтобы совсем делал то, что ему захочется, но сам мог генерировать идеи, что вообще у нас встречается нечасто», — добавляет Милованов.

По словам местных журналистов, Заливатский считался самым нелояльным губернатору Алиханову мэром и при этом был одним из немногих чиновников, кого знали не только в самом Янтарном, но и жители Калининграда. Время от времени он упрекал региональные власти в том, что они недостаточно внимательно относятся к нуждам поселка — например, осенью 2016 года публично жаловался, что Янтарный не получил денег на подготовку к отопительному сезону. Он даже демонстративно выставил на продажу здание администрации Янтарного, чтобы пополнить бюджет, но вскоре от этой идеи отказался.

Весной 2020 года, после начала пандемии коронавируса, Заливатский объявил, что купил на свои деньги у «серьезных ребят на гелике» медицинские маски для врачей и чиновников городской администрации. За это его публично обвиняли в «поддержке черного рынка».

Сам Заливатский сказал «Медиазоне», что его «травля» началась за три месяца до совещания в правительстве и обвинений в коррупции. Это случилось после серии вечеринок Illuzia, которые прошли в Янтарном летом и были организованы Никитой Маршунком — раньше он устраивал известный фестиваль «Казантип» в украинском Крыму. Фестиваль был закрыт в 2014 году по инициативе Натальи Поклонской, которая уверяла, что запрет фестиваля — «вопрос национальной безопасности» и способ оградить молодежь от «пагубных пристрастий».

«Мне пошли угрозы: только попробуй провести, хотя проводил вообще не я это мероприятие, и по большому счету это никакого отношения не имело к администрации», — говорит Заливатский. Он утверждает, что с требованием запретить проведение вечеринок ему звонил первый вице-премьер Калининградской области Алексей Родин.

Именно Родину губернатор Алиханов поручил собрать депутатов из Янтарного и «довести до них непосредственно документы», после чего те должны будут решить вопрос «о доверии или недоверии главе администрации».

Побег и уголовное дело

Заливатский рассказывает, что его пытались привлечь к уголовной ответственности еще летом — тогда поводом для проверки стало появление в Янтарном парковки и слипа, по которому в море спускали лодки рыбаки и дайверы, в том числе незаконно добывающие янтарь на дне Балтийского моря. К середине 2019 года подводная добыча янтаря почти полностью заместила сокращение нелегальной добычи на суше и составила порядка 200 тонн в год, писал «Новый Калининград» — это сопоставимо с объемами добычи контролируемого «Ростехом» Янтарного комбината.

Но претензии к мэру были связаны с тем, что слип мешал людям беспрепятственно проходить к морю — по словам Заливатского, это не соответствовало действительности, и Следственный комитет, получив его объяснения, уголовное дело возбуждать не стал.

Уже после появления обвинений в коррупции и бегства из страны Заливатский сказал, что строительство слипа стало одной из причин кампании по его увольнению — но не единственной. В числе других возможных версий опалы собеседники «Медиазоны» называют интерес московских застройщиков к Янтарному.

«По моим данным, они просто не договорились. Заливатскому якобы несколько раз предлагали исправить декларацию, навести в ней порядок, но он решил сыграть в самостоятельность», — считает Никита Кузьмин, главный редактор сайта Rugrad, присвоившего в 2019 году Заливатскому первое место в рейтинге сити-менеджеров области.

Сам Алексей Заливатский при этом говорит, что озвучивать все причины своего преследования пока не готов: «Я пытался подойти, пообщаться с губернатором на эту тему. Один раз я подходил, у нас был диалог, я объяснил, что идет давление. Была взята пауза со слов губернатора, что он посмотрит, переговорит. Но по факту все не остановилось, а развернулось еще сильнее».

Уголовное дело все же возбудили 21 октября — Заливатского подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), связанном с арендой в 2006 году земельного участка в Зеленоградске, курортном городе под Калининградом, и присвоением расположенной там хозпостройки.

«Это странная, непонятная формулировка, в которой [адвокаты] пытаются разобраться, и я, честно говоря, даже комментировать не хочу», — говорит Заливатский. К моменту возбуждения дела он уже больше недели находился за пределами России.

Повестку на допрос мэру Янтарного вручили 11 октября — через день после доклада в областном правительстве. «Я не прячусь и не уехал, я пойду, как ходил уже многократно», — говорил Заливатский, но уже на следующий день оказался в Москве (по словам мэра, он попал там в больницу). Через пару дней он покинул страну. В разговоре с «Медиазоной» сити-менеджер признал, что уехал из-за опасений ареста, после чего вывез из Калининградской области и свою семью.

«Чужие» и «бескрайнее море»

В соцсетях многие сочувствуют сити-менеджеру и публикуют снимки с хэштегом #Я/МыЗаливатский, а в комментария все чаще сравнивают его с арестованным губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

«В социальных сетях, совершенно точно, Заливатский был политиком номер два в области. И, конечно, с первых дней это не могло не беспокоить политика номер один. Заливатский был «своим», а [губернатор Калининградской области] Алиханов — «чужим» и «гастролером». Неспроста после перехода в опалу Заливатский начал активно использовать риторику свой/чужой, полюбившуюся калининградцам еще со времен впадения в народную немилость губернатора Георгия Бооса», — рассуждает замглавреда «Нового Калининграда» Вадим Хлебников.

Впрочем, многие не склонны воспринимать уехавшего из страны Заливатского как разоблачителям коррупции и считают, что его телеграм-канал — скорее попытка обезопасить себя.

«Сам Заливатский отнюдь не рыцарь в белых доспехах», — говорит калининградский политолог Владимир Абрамов. Он сомневается, что борьба мэра Янтарного с чиновниками из областного правительства как-то негативно отразится на их репутации. «Можно узнать много чего интересного. Это, пожалуй, самое хорошее, что бывает во внутриэлитных конфликтах для простого обывателя», — добавляет Абрамов.

Илья Шуманов из Transparency International, напротив, считает, что сейчас сити-менеджер выступает именно как разоблачитель коррупции, и его мотивы здесь не имеют значения.

На вопрос о том, будет ли он и дальше рассказывать о министрах из областного правительства, сам Заливатский отвечает неопределенно: «Не я это все начинал, и я не пойму, зачем вся эта травля [против меня] начата». Мэр обещает вернуться в Калининградскую область, если ему больше не будет грозить уголовное преследование, а пока что пишет в своем канале, как он «никого не трогал, спокойно развивал небольшой муниципалитет и иногда смотрел на бескрайнее море».

Олег Зурман