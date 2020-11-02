Отдых в парк-отеле Воздвиженское

02.11.2020, 9:19, Рекомендуем

Теги: Выходные, Туризм

Парк-отель Воздвиженское располагается на юге в Подмосковье. Он предлагает прекрасные условия для отдыха. Здесь вы можете остановиться на выходные или провести несколько дней замечательного отдыха.

К услугам гостей предлагается 25 гектаров благоустроенной территории лесопарковой зоны. В этом отеле имеется современный гостиничный комплекс из 5 этажей. В нем предлагается 274 номера различной категории с прекрасным видом на парк. Любой гость отеля может посетить шведский ресторан – это уютное место для отдыха от суеты и шума. В ресторане можно арендовать банкетный зал, если вам требуется проведение торжественного мероприятия. Зал ресторана идеально подойдет для празднования Дня рождения, корпоратива, свадьбы и так далее. Узнать больше об отдыхе в этом парк-отеле вы сможете здесь v-parkhotel.ru .

Также здесь есть мини ресторан-бар Фикус. Он включает в себя современный зал для банкетов и ночной клуб. Помещение выполнено в красивом классическом стиле. Визитной карточкой этого зала являются окна, которые практически в пол. Через окна есть вид на лес, красивейшие ландшафты. В просторном помещении смогут разместиться до 80 человек. Гостям предлагается уютная мебель, богатое меню. Вы можете посетить ночной клуб Кейптаун бар. Это жизнерадостное и яркое место, в котором вы сможете прекрасно веселиться до утра.

Лобби-бар располагается на первом этаже ресторана. Это отличный вариант для организации деловой встречи или отдыха. В баре можно посмотреть футбольный матч, кино, узнать последние новости. Есть летнее кафе, находящееся в живописном уголке парк-отеля неподалеку от каскадных прудов. Отдыхающим тут предлагаются круглые столы на различное количество персон. Также имеются площадки для барбекю, где вы сможете организовать шашлыки.

Помимо кафе и ресторанов на территории парк-отеля имеется велнес-клуб, где вы сможете посетить процедуры по уходу за телом и лицом. Есть русская баня на дровах, пилинг рыбками и многое другое. Также вниманию гостей предлагается бассейн на 25 м с подогревом. Есть сауна, в ней вы сможете прекрасно провести время с друзьями, расслабиться и укрепить свой иммунитет. В этом парк-отеле можно идеально отдохнуть с детьми. Здесь детский развлекательный центр с аттракционами, лазертагом, батутами, игровыми автоматами и многим другим. Также есть небольшая комната для маленьких детей. Отдыхая на территории парк-отеля, вы сможете поиграть в футбол, отдохнуть на пляже, покататься на лодке, посетить лиана-парк.