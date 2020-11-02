 

В «Что? Где? Когда?» объяснили участие в игре обвиненного в домогательствах знатока

02.11.2020, 12:08, Новости дня

Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ», соавтор и первый редактор игры «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко заявила, что у нее нет юридических оснований не допускать к участию в игре знатока Михаила Скипского, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

«Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они, вообще, как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям?» – сообщила Стеценко в Instagram-аккаунте телепроекта.

Она подчеркнула, что у них «нет никаких юридических оснований», чтобы кто-то из игроков, в том числе Скипский, не играл в «Что? Где? Когда?» «Я предлагаю все-таки жить по закону», – добавила она.

Стеценко пожелала желающим жить по понятиям, чтобы с ними «никогда ничего не случилось и чтобы любые <…> досужие разговоры не помешали им жить». 

В июле журналистка Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский якобы домогался ее, когда был школьным учителем по географии, а она была его несовершеннолетней ученицей. Журналистка уверяла, что учитель приглашал ее в кафе, а весной 2010 года попытался поцеловать. Кроме того, по словам Арениной, у нее якобы были сексуальные отношения со Скипским. Журналистка утверждает, что «на тот момент ей уже исполнилось 18 лет и он уже не был ее педагогом».

После этого Скипский написал заявление о временном выходе из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью.



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