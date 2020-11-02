 

Власти Карабаха заявили об уничтожении «20 турецких спецназовцев»

02.11.2020, 12:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что отряд добровольцев уничтожил в Аскеранском районе Карабаха «20 турецких спецназовцев».

По его словам, в понедельник президент НКР Араик Арутюнян встретился с бойцами добровольческих отрядов.

«Кстати, парни из отряда Шагена Мегряна, состоящего из шаумянцев (прибывших из Шаумяновского района после его перехода под контроль Азербайджана в начале 1990-х годов) уничтожили в ближних боях у села Аветараноц Аскеранского района 20 из 22 членов турецкого отряда специального назначения. Только двоим удалось спастись бегством», – цитирует РИА «Новости» Погосяна.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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