 

Центробанк установит курс доллара на уровне 1 килограмма рублей

02.11.2020, 12:02, Разное

По итогам открытия торгов на Московской валютной бирже Центробанк принял решение ввести новую методику расчёта обменного курса рубля по отношению к иностранным валютам. Теперь значение будет исчисляться как отношение номинала к физической массе денег и составит 1 килограмм рублей на 100 долларов США. Реформа, введённая финансовым регулятором, призвана сократить волнения среди населения и закрепить единый стандарт на бирже валюты.

Курс иностранной валюты в России по данным ЦБ на 02.11.2020:

— 100 долларов США / 1 кг рублей;
— 100 евро / 1,16 кг рублей;
— 100 фунтов стерлингов / 1,29 кг руб.;
— 100 швейцарских франков / 1.09 кг руб;
— 100 белорусских рублей / 0.38 кг руб.

Реформа была тепло принята в ряде государственных банков, которые уже начали оборудовать отделения электронными весами для приема платежей в рублях.

«Отличный выход из нашего, мягко говоря, не лучшего положения на валютном рынке. Правда, нам придется заказать несколько самосвалов для наших инкассаторов», — прокомментировал реформу ЦБ глава Сбера Герман Греф.

Решение также было поддержано мэрией Москвы и вскоре должна заработать новая система штрафов за нарушение самоизоляции в размере 2 кг рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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