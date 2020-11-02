Тариф Ритки Дакоты – Личное мнение

02.11.2020, 12:00, Разное

Наши исполнители хоть и не очень умные, но это и к лучшему. Были б умными, не было б так смешно.

Рэппер Тимати — за что я так сейчас оскорбляю рэп, никто не знает? — выдал секрет ТОПов и чартов, наехав на несчастную Риту Дакоту, которая спела песню и засунула её на первое место.

Тимур, разглядев песню Риты на первом месте, взорвался и заявил, что эта услуга стоит 20 тысяч рублей:

«Я угадал твой тариф? Никогда не бери на себя то, что априори не вывезешь. Про тебя не знаю, может, поскромнее вести себя будешь. Тебе пора бы уже».

Тимурка доволен. Ритка — в слезах. Два сапога пара.

Нет, ну очевидно, что все эти чарты — не про объективность. Бузова тоже может стать первой, прикупив себе и ботов, и мест в рейтинге.

Но чему возмущается гражданин Юнусов? Тому, что он со своей композицией тоже первый?

Оказывается, у них там, кроме музыкальных чартов, есть и корпоративный рейтинг. Юнусову можно на первое место с треком, Дакоте — а вот ей нужно быть скромнее!

Точно так же, как в Эскортограме: сколько миллионов ботов у тебя должно быть в подписчиках? Не покупай больше Тимати, скромнее будь!

А я всё гадала, почему при таком раскладе, все они — не на первом месте? Оказывается, потратить 20 тысяч рублей и стать первой можно не всем.

Ржака, конечно. Как же похорошела Москва, правда, Тимурчик? А живые люди вас слушают или нет?

Вот помню, в школу иду — из каждого окна звучат Белые розы. А сейчас? Не, даже из тонированных семёрок орут Чёрные глаза, но не Тимати.

Серьёзно, кто-нибудь слушает Бузову, Тимати и Риту Дакоту? Слышали таких исполнителей, занимающих первые места в рейтингах?