Отсидевшая за мошенничество директор Ротару Коняхина пожаловалась на бедность

02.11.2020, 11:53, Разное

Во время съемок программы «Звезды сошлись» Ольга Коняхина – бывший директор Софии Ротару, пожаловалась на бедность и отсутствие работы. Певица посадила экс-сотрудницу за мошенничество в тюрьму на шесть лет, но спустя три года она вышла за примерное поведение.

В процессе следствия было установлено, что Ольга Коняхина проворачивала финансовые махинации за спиной у Софии Ротару. Концертный директор договаривалась о выступлениях звезды, а предоплату забирала себе. В результате, она обворовала певицу на семь миллионов рублей. По словам Ольги Коняхиной, в тюрьме он осознала, что «ей никто ничего не должен и она должна начать жизнь заново».

На данный момент экс-директор Софии Ротару снимает однокомнатную квартиру в Подмосковье. В свои 57 лет она может похвастаться только холодильником, беговой дорожкой и телевизором, которые сама нажила. Как отметила женщина, в период пандемии ей даже сложно найти 30 тысяч рублей на аренду жилья. Во время тюремного заключения Ольга Коняхина думала, что, когда она освободится, будут новые проекты и интересная работа. Но в жизни оказалось все по-другому. Любимый житель ее дождался, но вскоре ушел, так как она уже не зарабатывала столько, как раньше.

В тюрьме у женщины часто спрашивали, передает ли ей что-то София Ротару. Подобный интерес экс-директор артистки воспринимала спокойно. Труднее всего во время заключения ей было из-за невозможности побыть наедине и купить себе то, что хочется.