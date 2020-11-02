Yahoo выпустила первый смартфон за 50 долларов

02.11.2020, 11:53, Разное

На рынке мобильных технологий появилось новое устройство бюджетного сегмента. Смартфон от компании Yahoo стоит всего 50 долларов США, имеет компактные размеры и фирменные сервисы.

В производстве собственного «умного телефона» Yahoo обратилась за содействием к ZTE, линейка новых устройств при этом принадлежит бренду американского мобильного оператора Verizon. Новинку под названием Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y уже можно приобрести на ресурсах сетевых торговых площадок. При этом смартфон от компании Yahoo принадлежит к ультрабюджетной категории девайсов. Его стоимость составляет всего 50 долларов, поэтому технические характеристики гаджета не отличаются сверхвысокой продуктивностью и мощностью.

Дисплей устройства получил диагональ размером в 5,45 дюйма, при этом он поддерживает технологию FullVision с расширением 720 на 1440 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи – всего 2660 мА•ч. Производительность и многозадачность устройству обеспечивает однокристальный процессор MediaTek Helio A22. Чип оперативной памяти в смартфоне Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y составляет 2 гигабайта, что достаточно для выполнения несложных задач. Работает девайс на базе десятой версии операционной системы Android, в дополнение к которой производитель предустановил на аппарат ряд сервисов и приложений, таких как Mail, News, Sports, Finance и Weather от Yahoo.

Контент пользователь сможет хранить на встроенном 32-гигабайтном флэш-накопителе. Разрешение основной камеры составляет 8 мегапикселей, судя по снимку, опубликованном в Сети, объектив получил две вспышки. Селфи владелец сможет делать с помощью 5-мегапиксельного датчика, расположенном вверху слева на панели экрана. Уже сейчас смартфон Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y можно приобрести за 50 долларов США, при этом пользователи сети Verizon получат возможность бесплатных и неограниченных по времени звонков и текстовых сообщений, а также доступа к 4G LTE.