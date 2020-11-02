В лабораторных условиях ученым удалось получить плазму из окрестности черной дыры

02.11.2020, 11:53, Разное

Ученые сообщили, что им удалось получить в лабораторных условиях плазму, совпадающую по своим параметрам с веществом, находящимся в окрестностях черной дыры. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Physical Review E.

Получением вещества, похожего на материю аккреционного диска черной дыры, занимались сотрудники ядерного университета «МИФИ» совместно с коллегами из Японии и Франции. В лаборатории им удалось создать генерирующую рентгеновское излучение плазму, образующуюся во время падения объектов на черную дыру.

По словам доцента Филиппа Корнеева из «МИФИ», их эксперимент является уникальным, поскольку в основном астрофизика занимается наблюдением, а не лабораторными экспериментами. Кроме плазмы, возникающей в окрестностях черной дыры, ученым удалось воссоздать сверхвысокое квазистационарное магнитное поле, отмечает «РИА Новости».