Мнение: ФС. Эпилог 2 и З. Материал теста 21

02.11.2020, 11:50, Разное

Предлагаю посмотреть два эпилога из трёх, которые были вчера на тесте, и обсудить.

Завтра попробуем задания теста обсудить. Но чтобы от этого был толк, давайте поактивней обсудим материал. Кто понимает, почему ни на тесте, ни потом, нельзя начинать сразу с заданий? Что теряется, если сразу прочитать вопросы?

Обсуждать – это значит формулировать своё понимание: что происходит с героями, почему, какие мотивы у их поступков, в какие конфликты они вступают, как решают конфликт. Описывать как чукчи что и так на поверхности, что озвучено самими героями или очевидно, не надо. Нужно смотреть немного глубже очевидного или намного глубже. Это и есть анализ. Скрытые мотивы и неявные приемы надо разбирать и те конфликты, которые прямо не озвучены. Своей рефлексией тоже можно делиться, но только фильтруя для речи, то есть то, что интересно не только маме, а важно для разбора.

И дискутировать можно между собой. Если ваше понимание мотивов и приёмов героев расходится с кем-то из комментаторов, оспаривайте, но в границах, то есть корректно и с аргументами.

Попробуем вот так материал разобрать? Такое редко получается. А рыбацкие истории только так и нужно разбирать, и письма нерыб тоже.

Эпилог 2

Эпилог 3