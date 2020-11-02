 

ФСБ пресекла ввоз 50 кг наркотиков из Польши

02.11.2020, 11:48, Новости дня

Более 50 килограммов наркотиков изъяты в Калининградской области на границе с Польшей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

«Пресечена попытка контрабанды в Россию наркотических средств в особо крупном размере. В районе населенного Квишен Багратионовского района в непосредственной близости от государственной границы задержаны двое граждан РФ при следовании с территории сопредельного государства в обход установленных пунктов пропуска», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Отмечается, что при досмотре личных вещей обнаружено и изъято более 50 килограммов наркотиков, среди которых гашиш, амфетамин, производные эфедрона. Против задержанных заведено дело о попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, а также контрабанде наркотиков.

Напомним, 27 октября сотрудники ФСБ пресекли деятельность наркогруппировки, продававшей крупные партии наркотиков на Дальнем Востоке, изъято около 100 кг марихуаны.



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