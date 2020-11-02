Политика: Нового президента США американцам доставит почта

02.11.2020, 11:48, Разное

Во вторник, 3 ноября, в США пройдут президентские выборы – и, на первый взгляд, у Дональда Трампа немного шансов победить Джозефа Байдена. Отставание по рейтингу в 7,4%, а по выборщикам (на основе соцопросов) почти в полтора раза. Однако нынешний президент США уверен в победе, и помочь ему могут некоторые неожиданные (по крайней мере, для России) технические обстоятельства.

Трамп сохраняет оптимизм не только потому, что надеется выиграть на избирательных участках, но и потому, что у него есть план Б. В случае поражения на участках с минимальным разрывом он может выиграть выборы в Верховном суде.

Дело в том, что в Соединенных Штатах очень сложная система голосования. Да, можно прийти на участки, показать документы, получить бюллетень, заполнить его и бросить в урну. Однако американец имеет право и проголосовать досрочно – для этого штаты высылают избирателям бюллетени на дом. После чего люди их могут заполнить, а потом кинуть в специальные урны (на участках или вне их – главное, что без всяких очередей). Либо вообще отправить заполненный бюллетень назад по почте.

Да, в некоторых штатах для такого голосования нужна веская причина (болезнь, преклонный возраст, отсутствие по месту жительства по уважительной причине, служба в армии). Однако на сегодняшний день, по данным Washington Post, примерно 200 из 234 миллионов американских избирателей могут проголосовать досрочно просто потому, что этого хотят – или им достаточно сказать, что они боятся коронавируса и не желают рисковать на участках. Причем каждый четвертый из этих 200 миллионов автоматически получит на почту бюллетень голосования, а еще каждому четвертому автоматически пришлют форму для того, чтобы он ее заполнил и получил бюллетень.

В итоге уже несколько дней назад, к 25 октября, почти 58,5 млн избирателей в США проголосовали досрочно – и это уже больше, чем общее количество людей, проголосовавших до дня голосования на выборах 2016 года. Так, например, по состоянию на 26 октября во Флориде (ключевом колеблющемся штате, где разница между Трампом и Байденом может составить несколько десятков тысяч голосов) досрочно проголосовало 2,6 млн демократов и 2,2 млн республиканцев. Еще 1,26 млн голосов принадлежали сторонникам мелких партий или беспартийным. Итого шесть миллионов – при том, что вся численность избирателей штата составляет 14,4 млн человек.

В целом же опросы показывают, что почти половина американцев может на этих выборах проголосовать до официального дня голосования – 3 ноября.

Безопасность безопасности рознь

Власти просят, чтобы избиратели отправляли заполненные бюллетени именно по почте, а не несли их в урны для досрочного голосования. Губернатор Вирджинии Ральф Нортхем попросил проголосовать по почте всех жителей штата, имеющих такую возможность. Аналогичную позицию заняли власти Миннесоты и многих других штатов. Просто потому, что так безопасно с точки зрения эпидемиологической обстановки: в США на сегодняшний день более трех миллионов болеющих коронавирусом и уже около 235 тысяч погибших от этой болезни.

И вот тут, по мнению Трампа, кроется подвох – ведь под предлогом безопасности людей ставится под вопрос безопасность процедуры голосования. Он предупреждал (и генпрокурор США Уильям Барр с ним соглашался) о том, что отправленные по почте бюллетени могут быть просто подделаны. Ведь странным образом результаты голосования по почте иногда противоречат голосованию на участках.

Так, в 2018 году на промежуточных выборах в Калифорнии (демократическом штате) республиканцы лидировали в нескольких избирательных округах. Однако когда подсчитали голосование по почте, то выиграли демократы. В итоге из 53 избирательных округов республиканцы взяли лишь семь – тогда как в 2016 году они выиграли 14. Неудивительно, что сын Дональда Трампа – Дональд Трамп младший – уже накручивает избирателей, говоря о том, что демократы вбросят миллионы левых бюллетеней через почту.

Американские чиновники с Трампами не согласны. Они уверяют, что сфальсифицировать высылаемые по почте бюллетени очень сложно. Чтобы эти бюллетени прочел специальный сканер, нужно продублировать не только их размер, шрифт, средства защиты, образцы подписей, но и даже вес самого бюллетеня. Все эти показатели различаются в зависимости от конкретного штата и меняются на каждых выборах.

Неудивительно, что по данным Washington Post, из 14,6 млн бюллетеней по почте, отправленных на выборах 2016 и 2018 годов в трех штатах, лишь 372 случая имеют признаки «потенциального мошенничества». В целом же, согласно базе данных консервативного фонда «Наследие» (Heritage Foundation), за весь период их наблюдений на всех выборах в США было всего около 1300 случаев мошенничества с голосами. Даже в ФБР уже заявили, что у них нет данных о том, что какая-то страна намерена таким образом фальсифицировать выборы.

Посылаем правильно

Но зачем фальсифицировать бюллетени? Ведь есть иные способы признать или оспорить результаты досрочного голосования.

Например, те бюллетени, которые избиратель отправляет назад по почте – они могут банально не дойти до избиркомов вовремя. Некоторые штаты (например, Пенсильвания) примут для обработки бюллетень, прибывший позднее (но не позже 6 ноября), лишь в том случае, если там стоит штамп об отправке до 3 ноября. Однако в ряде других штатов письмо с бюллетенем должно прийти на участки строго до дня голосования. Поэтому почтовая служба США рекомендует всем слать бюллетени как минимум за неделю до дня голосования, но и это не гарантирует успешную доставку. Ведь бюллетени могут банально «потеряться» по дороге.

Неудивительно, что против почтовой службы США уже подают иск, требуя, чтобы она в первую очередь обрабатывала письма с бюллетенями. А после выборов исков может быть на порядок больше. Что вполне может стать поводом для оспаривания итогов голосования в Верховном суде.

Ряд СМИ просят избирателей не присылать бюллетени по почте, а просто вбросить их в специальные урны для досрочного голосования. Но и такой вариант не гарантирует честность и беспристрастность – ведь бюллетени для досрочного голосования избиратели получают тоже по почте. И никто не гарантирует, что они получат верные бланки. Так, по данным ведущего Fox News Шона Хеннити, ряд избирателей в Нью-Йорке получили неправильный вариант бюллетеней (те, которые выдаются исключительно военным, не имеющим возможности присутствовать на участках). Понятно, что в итоге они просто не будут подсчитаны.

Наконец, даже если избиратель получил верный бланк, то не факт, что он его верно сможет заполнить.

Если для голосования на участке не нужно ничего верифицировать (достаточно просто показать свой идентификационный документ и получить листок для голосования), то по почте кандидат получает весьма мудреную бумагу. «В таких бюллетенях нет тайны голосования – избиратель подписывает бюллетень и заверяет его определенным образом. При этом в каждом штате имеется своя процедура заполнения и верификации подписи, что требует опыта и определенного уровня образования», – поясняет преподаватель Университета Ратгерса Сергей Костяев. Бюллетень нужно не только правильно заполнить, но и правильно сложить в два конверта – в ином случае он будет рассматриваться «голым» и может не быть засчитан. В итоге может получиться, что в каждом штате не будут зачтены десятки тысяч почтовых голосов – что, вероятно, иногда будет превышать разрыв между Байденом и Трампом в этом самом штате.

Неудивительно, что многие граждане США уже сомневаются в том, что результаты такого голосования (особенно учитывая огромную долю голосующих досрочно) будут справедливыми. Лишь примерно 30% американцев абсолютно уверены в том, что их голос по почте будет подсчитан правильно (тогда как в голосовании на участках абсолютно уверено около 70% респондентов). И если голосованию на участках не особо доверяют лишь 3% избирателей, а абсолютно не доверяют лишь 2%, то в случае почтового голосования эти цифры составляют 18% и 13% соответственно.

Плечом к плечу

Готовы ли будут эти 31% избирателей признать итоги выборов? Особенно в том случае, если их (как в случае калифорнийских выборов 2018 года) определит почтовое голосование? Не выйдут ли республиканцы на улицы в случае спорной победы демократов, «крышующих» левых погромщиков и намеревающихся уничтожить американские консервативные ценности? Готов ли будет сам Трамп признать победу Байдена в случае, если тот победит «по почте»?

Ответ очевиден. Если действительно по итогам подсчета голосов на участках победит республиканец, а подтянувшиеся почтовые голоса склонят чашу весов на сторону демократа, то сторонники Трампа выйдут на улицы, а сам президент США пойдет за справедливостью в Верховный суд. Где, напомним, из девяти судей шесть являются республиканцами, причем три из них назначены лично Трампом.

Поэтому весьма вероятно, что утром 4 ноября Америка и мир не узнают имя нового президента Соединенных Штатов. И даже после того, как подсчитают все голоса по почте, последнее слово может остаться за Верховным судом. А может быть даже за американской улицей. Где позиции Трампа выглядят куда солиднее, чем у Байдена.