 

В Подмосковье бизнесмена застрелили из арбалета

02.11.2020, 11:43, Разное

В ночь на 2 ноября в баню на частной территории владельца компании “Мясная империя” в городе Истра Московской области ворвались бандиты в масках. Мужчина отдыхал со своей гражданской супругой. Ее злоумышленники связали, а бизнесмена застрелили из арбалета, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Женщине удалось освободиться и позвать на помощь. Убийц ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийство.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Ученые пролили свет на появление волчанки

01.10 / Мнение: Агент румынской разведки

27.08 / Как главный экзорцист Ватикана столкнулся с самим Люцифером

18.08 / Лукашенко: «Инаугурацию проведу в тесном семейном кругу, я уже не в том возрасте, когда хотят пышных вечеринок»

05.08 / LG показала технику будущего: гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи

11.08 / На Марсе вновь образовался загадочный шлейф протяженностью в 1800 км

03.08 / Мнение: Можно ли считать перелет на вертолете взяткой?

01.09 / Уши тех, кто сажал Котова, торчат в деле Галяминой

09.09 / Наталья Гольденберг, Ирина Мартыненко, Наталья Туровникова и другие гости вечеринки в Музее Москвы

07.09 / Фанат Земфиры умер на ее концерте в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска