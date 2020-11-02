Мнение: ХТШ и использование SVBIED (джихад-мобилей)

02.11.2020, 11:35, Разное

С мая 2019 г, серия вылазок сирийских подразделений Асада при поддержке ВКС РФ, постепенно вторглась в северо-западную мухафазу Идлиб, где находится последний крупный очаг контролируемой оппозицией территории. Как главная группа повстанцев, контролирующая Идлиб, Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ) применила десятки заминированных автомобилей с террористами-смертниками в рамках своей постоянной обороны этого р-на. SVBIED или Джихад-мобилей – это оружие, которое было краеугольным камнем военной стратегии ХТШ и, соответственно, всей оппозиции с ранних этапов войны, когда силы повстанцев начали захватывать и удерживать территорию.

В вооруженных конфликтах баланс сил часто искажается в одну сторону. Это особенно верно, когда речь идет о гражданских войнах, где меньшие по численности отколовшиеся фракции противопоставляются государству и всему, что оно включает: постоянную армию, артиллерию, танки и, что самое важное, авиацию. Это неравенство в вооружениях, людских ресурсах и технологиях означает, что негосударственные субъекты, как правило, оказываются в невыгодном положении, борясь против государства. Чтобы преодолеть эти проблемы, зарождающиеся повстанческие движения последовательно выбирают партизанскую войну с помощью засад, саботажа, нападений и набегов, которые обычно позволяют более мелким подразделениям избежать столкновения с мощью государства. Хотя эти методы нападения могут со временем истощить регулярные ВС, они используются с позиции меньшей военной силы. Одно из единственных средств, способных преодолеть разрыв в военных возможностях между негосударственными и государственными субъектами, – это заминированный автомобиль смертника. Это самое мощное оружие, имеющееся в распоряжении большинства негосударственных субъектов.

Использование SVBIED было краеугольным камнем более широкой военной стратегии сирийской оппозиции с начала сирийской гражданской войны в 2011 г. На протяжении всего конфликта ХТШ оставалась наиболее активным пользователем SVBIED среди всех разрозненных оппозиционных фракций. Тем не менее, использование этого мощного оружия резко изменилось с течением времени и эволюционировало в постоянных попытках адаптироваться к меняющимся обстоятельствам на местах. Использование SVBIED в группе можно условно разделить на три этапа, каждый из которых отражает конкретную операционную среду.

Когда ХТШ впервые выступили в САР в качестве серьезного актера в 2012 г, они действовали под именем Джабхат ан-Нусра. Начиная с конца 2011 г, группа инициировала кампанию атак SVBIED как на видные государственные объекты в крупных городских центрах, так и на контрольно-пропускные пункты и заставы сирийской армии в сельской местности. SVBIED, использованные на этом первом этапе, были “скрытыми” по своей природе, поскольку в них использовались гражданские машины с неизмененным внешним видом или захваченные армейские машины, чтобы избежать обнаружения и слиться с окружающей обстановкой. Скрытые SVBIED являются наиболее часто используемым типом SVBIED, и они использовались во многих частях мира множеством негосударственных субъектов, как в прошлом, так и в настоящем. Использование этого типа SVBIED было логичным для группы, не имевшей территориального контроля, и позволяло терроризировать контролируемые правительством р-ны и выбивать изолированные контрольно-пропускные пункты и аванпосты, незаметно приближаясь к желаемым целям, прежде чем взорвать большое количество взрывчатки.

Фотография сделанная в декабре 2012 г.



Когда в 2013 г, оппозиция начала захватывать и контролировать территорию, она постепенно начала противостоять сирийской армии более традиционным образом, используя танки, бронетехнику и артиллерийские орудия, недавно добавленные к их арсеналу в результате территориальной экспансии. В этой новой “традиционной” операционной среде Джабхат ан-Нусра была вынуждена модифицировать свои SVBIED, чтобы использовать их эффективно. Четкие линии фронта, которые шли с прямым контролем над территорией, сводили на нет фактор скрытности скрытых SVBIED, вынуждая группу адаптировать использование этого оружия. Вскоре они начали использовать сверхбронированные SVBIED со стальными пластинами, приваренными к передней части машин, что перешло во вторую фазу использования SVBIED.

Фотография сделанная в Дамаске, 6 февраля 2013 г.



Группа также приступила к сборке SVBIED-в из трофейных бронетранспортеров, советского производства. Сравнительно ограниченное использование SVBIED Джабхат ан-Нусра (в отличие от остальной части ИГИЛ) означало, что группа использовала меньше SVBIED, но большего размера против тщательно выбранных целей, что в конечном итоге сделало SVBIED на основе советских вариантов наиболее часто используемым типом. Задние двери и люк обычно приварены, закрытый корпус такой техники значительно усиливает взрывную волну при детонации, что делает его превосходным “взрывным автомобилем” во всех аспектах, кроме скорости.

Фотография сделанная в июне 2013 г.



По мере того, как боевые действия продолжались по всей стране, они приобретали все более традиционный характер. В период с 2013 по 2015 гг Джабхат ан-Нусра полностью перешла от использования секретных SVBIED к бронированным, поскольку они начали использовать их в открытой конфронтации с силами Асада. Используемое в качестве оружия “шок и страх”, предназначенное для смягчения позиций перед комбинированными атаками пехоты и бронетехники, группа фактически превратила SVBIED, в обычное оружие. Этот массовый переход от использования скрытых к бронированным SVBIED, редко встречается среди групп, использующих SVBIED, хотя ИГИЛ совершило аналогичный переход, когда они неистовствовали в Ираке и САР в 2013-2014 гг.

Начиная с 2015 г, Джабхат ан-Нусра сузила географическую направленность своих атак до более крупной мухафазы Идлиб на северо-западе САР, где весной началось скоординированное и продолжительное наступление группы и ее оппозиционных союзников. С помощью более чем дюжины бронированных SVBIED (восемь из которых были основаны на старой Советской технике) они смогли захватить Идлиб и успешно изгнать силы Асада менее чем за два месяца – беспрецедентная победа.

Однако этот успех непосредственно привел к вмешательству РФ в конфликт в конце 2015 г, что снова значительно изменило баланс сил в пользу правительства. Это привело к третьей фазе использования Джабхат ан-Нусра SVBIED, характеризовавшейся снижением наступательной эффективности. В 2016 г, Джабхат ан-Нусра и повстанцы будут вести ряд решающих сражений против сил Асада над стратегическим городом Алеппо, где группа использовала более двух десятков бронированных SVBIED (из которых не менее десятка базировались на бронетехнике). Первоначально добившись успеха в южной сельской местности города и (временно) сняв осаду, наложенную на городской анклав оппозиции, в конечном итоге повстанцы будут изгнаны из Алеппо. Потеря их власти в городе стала серьезным ударом для оппозиции, и дальше было только хуже.

SVBIED используемая Джабхат Фатех аль-Шам в западном городе Алеппо 28 октября 2016 г.



Меньшие по размеру и с меньшими ресурсами по сравнению с ИГИЛ, ХТШ и предшествующие им группы всегда были более консервативны в использовании SVBIED. Как упоминалось ранее, этот сравнительно сдержанный подход обычно подталкивал группу к тому, чтобы использовать меньшее количество, но более крупную бронетехнику в качестве “снарядов” SVBIED в более “обычных” боях, происходящих с 2013 г. Хотя ХТШ также будет использовать сверхбронированные SVBIED на базе различных гражданских транспортных средств, бронированные SVBIED были, безусловно, наиболее распространенным выбором при атаке хорошо защищенных вражеских позиций.

SVBIED транспортируется ​​на линию фронта для использования против позиции сирийской армии недалеко от Абу-Дали в южной мухафазе Идлиб 8 октября 2017 г.



SVBIED выгружается из транспортного средства для использования против позиции сирийской армии возле авиабазы ​​Абу-Духур в восточной мухафазе Идлиб, 12 января 2018 г.



Тем не менее, ХТШ потеряла множество этих бронемашин на протяжении многих лет, значительно истощив свои запасы. С растущими территориальными потерями группа начала переходить на использование сверхбронированных SVBIED на базе пикапов в начале 2017 г.

SVBIED на базе пикапа в Мардесе, северная мухафаза Хама, 22 марта 2017 г.



SVBIED на базе пикапа, возле Абу-Дали / Мушайрифа в восточной части Хамы, 8 октября 2017.



Позже в том же году многостороннее наступление сил Асада и ИГИЛ в восточной мухафазе Хама, продолжавшееся в 2018 г, привело к дальнейшим территориальным потерям для ХТШ и более широкой оппозиции, что усилило отсутствие активности у группы и сделало ее использование SVBIED неэффективным. Общая потеря инициативы также повлияла на характер развертывания ХТШ своих SVBIED, переместив ее в более оборонительное направление. К концу 2017 г, группа почти исключительно зарезервировала свои SVBIED для критических ситуаций, когда они были развернуты, чтобы сорвать и замедлить стремительные и растущие территориальные завоевания, достигнутые силами Асада.

SVBIED на базе пикапа, возле Абу-Лафа в восточной части Хамы, 30 октября 2017 г.



SVBIED возле Соруджа в юго-восточной мухафазе Идлиб, 20 января 2018 г.



За исключением мухафазы Идлиб, территория оппозиции в течение многих лет была разбросана в небольших контролируемых очагах по всей стране. С начала 2017 г, силы Асада начали собирать свои войска вокруг этих небольших очагов, либо захватывая их военным путем, либо заставляя подписывать соглашения о капитуляции. К июлю 2018 г, более широкая оппозиция потеряла контроль над большинством изолированных анклавов, в том числе Вади Барада, Забадани, Мадайя, Кабун, Барзех, Тишрин, восточная часть Каламуна, северных Хомсов, южная часть Дамаска, восточная Гута, а также вся южная мухафаза Дараа.

После повторного захвата авиабазы ​​Абу-Духур в феврале 2018 г, силами Асада им удалось полностью изгнать оппозицию и из восточной мухафазы Хама, что привело к дальнейшему вторжению на основную территорию ХТШ в мухафазе Идлиб. После того, как 7 февраля 2018 г. ХТШ осуществила атаку с помощью сверхбронированной SVBIED на позицию сирийских сил Асада возле авиабазы ​​Абу-Духур, последовал длительный перерыв. В то время как силы Асада консолидировали свои достижения и продолжали захватывать территории в других местах, ХТШ не использовала никаких SVBIED в Большом Идлибе более года.

В то же время крупные державы с обеих сторон продолжали переговоры. В мае 2018 г, турецкая армия завершила строительство дюжины наблюдательных пунктов вдоль линии фронта оппозиции с силами Асада и их союзниками, чтобы предотвратить срыв и без того шаткого перемирия. Когда осенью 2018 г, мухафаза Идлиб подверглась участившимся воздушным атакам сирийских и российских самолетов, что свидетельствует о предстоящем наступлении, Турция и РФ подписали соглашение о демилитаризации, направленное на создание буферной зоны глубиной 25 км вдоль линий фронта противостояния.