Загадочные вспышки на далекой Красной планете

02.11.2020, 18:31, Разное

Кажется, что сегодня мы знаем о Марсе очень много. С одной стороны, ученые с помощью зондов и роверов продолжают изучать Красную планету на предмет ее эволюции и параллельно пытаясь найти на ней хоть какие-то следы жизни, а с другой – уфологи и независимые исследователи стараются обнаружить на снимках, присланных с Марса, нечто такое, что доказывало бы наличие там цивилизации или хотя бы инопланетян.

И теми, и другими движет, в общем-то, одно и то же, вот только подходы к обработке полученных материалов и данных разные. Дело в том, что именно ученые, а не уфологи, первыми столкнулись с удивительными загадками Марса, и были поражены настолько, что до сих пор пытаются найти им рациональное объяснение. Но… тщетно пока.

А все началось 11 декабря 1896 года, когда британский астроном Иллинг заметил яркую вспышку на Красной планете, объяснить которую никто из ученых так и не смог. А вот писатель-фантаст Герберт Уэллс уже вскоре выпустил свой прогремевший на весь мир роман «Война миров», и его предположение, что вспышка связана с марсианской цивилизацией, до сих пор будоражит умы людей.

Именно после этого земляне буквально «заболели Марсом», а астрономы-любители в то время ночи напролет просиживали за телескопами в надежде увидеть новые вспышки. Однако очередная, в виде загадочной белой полосы, была зафиксирована только в 1924 году астрономом Барабашовым из СССР. Полоса, в отличие от краткой вспышки 1896 года, продержалась сравнительно долго – более 4 минут. Правда, это ничего не дало ученым и ничего не объяснило.

Но самая яркая марсианская вспышка произошла 4 июня 1937 года, продолжалась она более 5 минут, и ее наблюдали многие астрономы мира. Вспышка ярко-голубоватого цвета была настолько мощной, что ее сравнили со светящейся южной шапкой Марса.

Последнюю вспышку на Красной планете зафиксировали алма-атинские астрономы СССР в 1956 году, она также была довольно яркой и продолжительной…

С тех пор прошло уже немало лет и даже десятилетий, вспышки больше не повторяются, а природа их так и остается загадочной, не смотря на все сегодняшние достижения в изучении Марса. Есть, правда, два, более или менее разумных, предположения. Вот они:

– это были извержения вулканов или удары крупных метеоритов. Однако и то и другое должно оставить на поверхности Красной планеты огромные кратеры, а их – нет;

– астроном из Москвы Давыдов считает, что происхождение вспышек – зеркальное, мол, в зимний период кристаллики льда в атмосфере Марса создают огромную отражающую поверхность, посылающую на Землю сильные пучки сконцентрированного солнечного света.

Правда и у этой теории есть свои слабые места, например, почему отражение столь стабильное в течение нескольких минут и куда это якобы природное явление подевалось с Красной планеты, начиная с 1956 года?

Одним словом, загадочные вспышки на Марсе ни ученые, ни уфологи объяснить сегодня не могут. Одни строят не очень убедительные, а другие – чисто фантастические теории, достойные пера Герберта Уэллса. А все пока сводится к одному – о Марсе мы пока что ровным счетом ничего не знаем…