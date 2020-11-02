Паника из-за оборотней в Бразилии

02.11.2020, 9:31, Разное

Несколько лет назад во многих бразильских городах и деревнях стали видеть странных существ, похожих на больших волков. Эти существа нападали на овец, свиней или собак и пожирали их. Страх перед ними был так велик, что люди боялись отпускать детей в школу.

В период 2008-2013 годов в местные органы власти по всей восточной Бразилии поступало множество сообщений о встречах и наблюдениях странных существ, похожих на огромных и вертикально ходящих волков.

Этих существ большинство очевидцев называло оборотнями.

Целый год две тысячи жителей города Канхотиньо, штат Пернамбуку, находились в страшной панике. Они запрещали детям выходить из дома в темное время суток, а после 22.00 даже взрослые запирались в своих домах на все засовы. Те же, кто все-таки был вынужден выходить по ночам на работу, постоянно были в стрессе от ожидания нападения оборотня.

По словам полиции, "нашествие оборотней" на Канхотиньо случалось еще в 2001, а в 2009 году оборотней стало еще больше. Эти существа громко выли по ночам, а еще массово убивали и пожирали несчастных собак, оставленных в своих будках снаружи дома.

Паника выросла после того, как 57-летняя фермерша Мария ду Карму Соареш заявила, что она лично видела из окна, как страшный оборотень напал и сожрал ее собаку.

"Я смотрела телевизор и потом встала, чтобы выключить свет на кухне, а потом я увидела странное существо за окном. Очень большое животное, все мохнатое, с большими ушами и черного цвета. Оно пожирало одну из моих собак".

Несколькими днями ранее эта же женщина нашла других трех своих собак мертвыми и растерзанными на части:

"Их останки были разбросаны по всему двору. Я никогда в жизни не видела, чтобы такое делали с собаками. Все, что я смогла найти, это три лапы и одну собачью голову. Все остальное он должно быть сожрал", – со слезами и страхом рассказывала женщина.

В районе Элиза Холланд, что неподалеку от городского кладбища, сообщения были еще более пугающими. Школьный сторож на условиях анонимности рассказал, как он столкнулся с оборотнем:

"Когда я шел на работу. я увидел странное нечто. Оно находилось за кладбищем и вертелось на одном месте. Позже, когда я находился на территории старшей школы, оно попыталось напасть на меня, у него были огромные зубы. Я выстрелил ему в шею и он убежал в кусты".

Странных существ видели и в городе Луис-Коррея в штате Пиауи. Жители рассказывали, что оно огромное и покрыто шерстью. Полиция предполагала, что кто-то разыгрывает людей и бегает в костюме монстра, но никого не нашли.

В Джайбарасе, район Собрал, неопознанное животное нападало на собак, а те, кто его видел, описывали его как наполовину человека-наполовину собаку.

В сельской местности Тауа в центральной части штата Сеара в полицию поступил вызов от фермеров, которые заявляли, что неопознанное существо крадет их овец. Одна из женщин видела его и описала как огромного человека-волка.

Это же существо видел 12-летний мальчик, когда оно кралось рядом с его домом. Оба описали, что существо ужасно воняет и выглядит настолько причудливо, что его облик не подходит ни к одному известному животному в этих местах. Полиция опять же посчитала, что тут людей разыгрывает человек в костюме.

Жители Гуарабиры, штата Параиба, рассказывали истории о женщине-волке. Это существо однажды напало на свинью и убило ее, искромсав когтями ее шею. Позже местные жители неоднократно видели неизвестную растрепанную женщину, которая бродила по лесу, а ночью якобы превращалась в волка.

Из-за всех этих рассказов местные жители стали запрещать детям ходить в школу в одиночку и без взрослых, а женщины перестали ходить в церковь вечером. Даже местные бары опустели.

Что это были за существа, сказать сейчас очень сложно. В каких-то случаях это возможно была просто массовая паника из-за животного, которое вело себя неестественно или из-за психически больных людей. Но очень сложно объяснить такие детали, к примеру, как невыносимая вонь, или нападения на собак, которые в этих районах ранее не случались.