Названы сроки сдачи первого серийного Су-57 с двигателем второго этапа

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02.11.2020, 11:28, Новости дня

Минобороны получит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа в декабре в ходе единого дня приемки военной продукции, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В декабре текущего года в ходе единого дня приемки военной продукции военное ведомство получит первый серийный Су-57 со штатным двигателем второго этапа, в 2021 году – еще четыре таких самолета», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в дальнейшем темпы сдачи Су-57 военному ведомству возрастут вплоть до 15 машин в год. «В результате подписанный в 2019 году контракт на 76 Су-57 до 2028 года однозначно будет выполнен в срок», – подчеркнул источник.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Напомним, в мае вице-премьер Юрий Борисов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования.



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