 

Мнение: Выборы президента Молдавии

02.11.2020, 11:25, Разное

В Молдавии состоялся 1-й тур президентских выборов. 50% никто не набрал, поэтому будет второй тур 15 ноября.
Во второй тур прошли ожидаемо Санду и Додон, но стоит отметить, что Додон прошел со второго места, хотя опросы и экзит-полы показывали, что должен был проходиться с первого.
Достаточно тревожный сигнал для Додона. Да и для РФ тоже. В случае победы Санду, Молдавию снова начнет кренить на Запад, а значит снова начнет возрастать вероятность того, что замороженный конфликт в Приднестровье, могут попытаться вскрыть. Да и тема "Великой Румынии" снова наверняка начнет подниматься более активно.
Впрочем, низкая явка в 43% оставляет сторонам пространства для маневра для попыток привлечь больше изибирателей мобилизационной риторикой, так что в ближайшие пару недель в Молдавии можно ожидать вала пророссийской и проевропейской риторики из каждого утюга.

Источник: Colonel Cassad



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