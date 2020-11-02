Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе из-за Майдана

02.11.2020, 11:23, Разное

Российский сенатор отреагировал на слова украинского народного депутата Даниила Гетманцева о низком качестве жизни. Последний призвал жителей Украины перестать думать о европейском уровне жизни. По его словам, Незалежной потребуется как минимум сорок лет, чтобы догнать Польшу.

Алексей Пушков отметил, что у Украины был шанс повысить уровень жизни. Если бы страна развивала торгово-экономические связи с Россией и Европой, то темпы роста экономики в период с 2011 по 2013 были бы высокими. ВВП мог бы составить около 200 миллиардов долларов.

“Но был раскручен Майдан, и Украина свой шанс провалила”, – написал сенатор в “Твиттер”.

Отметим, что Пушков не в первый раз критикует украинское руководство. Недавно сенатор назвал невозможной нормализацию отношений России и Украины в ближайшие годы. Нынешний президент Владимир Зеленский хочет превратить страну в антироссийский форпост в Европе.

Пушков перечислил действия украинского руководства, которые ставят крест на возобновление отношений двух стран: строительство двух военно-морских баз на Азовском и Черном морях, получение денег от Великобритании под военные цели и встречи Зеленского с главой МИ-6.