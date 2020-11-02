Найден способ диагностировать рак по одной капле крови

02.11.2020, 11:17, Разное

Ученые из Самары придумали, как можно посредством анализа крови своевременно выявить рак и другие опасные заболевания. По словам исследователей, благодаря такому подходу на жидкостную биопсию понадобятся считанные минуты, а заключений из лабораторий порой приходится ждать часы.

Процедура проводится, когда происходит обмен энергией между светом и анализируемым веществом. В результате можно установить конкретный тип веществ и их концентрацию в биоматериале. На основе полученной информации врачи поставят пациенту более точный диагноз. Свет способен вступать в непосредственный контакт с молекулами. Если точно знать, как происходит данный процесс, то по одной капле крови удастся отследить, что происходит в организме.

На сегодняшний день исследователи всего мира пытаются разработать методики, за счет которых получится увеличить показатели точности результатов. Способ, предложенный российскими специалистами, может реализовываться на портативном оборудовании. Это позволит снизить стоимость самого анализа.

Подобная практика может быть востребована в ходе проведения массовых скринингов. Опираясь на результаты, врач быстро выявит патологию на ранней стадии, пишет портал «РИА Новости».