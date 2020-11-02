“Это помогает держаться в строю”. Тина Кароль рассказала, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса

02.11.2020, 11:15, Новости дня

Украинская певица Тина Кароль для укрепления иммунитета во время пандемии коронавируса использует масло черного тмина и пихтовый воск. Об этом она рассказала в интервью передаче “Світське життя”, которая вышла на “1+1” 31 октября.

“Я берегусь. Есть масло черного тмина – это мой помощник. Благодаря этому маслу никакие бактерии в организме не появляются. Пожалуйста, гуглите, находите, покупайте, защищайтесь. Есть такая вещь, как пихта – ее воск. Это иммунный бустер. Я это пью. Это больше для мам – берите и своим детям, и себе. Тьфу-тьфу, это помогает мне держаться в строю”, – рассказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин.

В Украине по состоянию на 2 ноября коронавирусом заразилось 402 194 человека. Умерли от осложнений – 7375, выздоровели 163 768.