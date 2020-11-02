 

Делом об убийстве из-за переписки в родительском чате занялся СК

02.11.2020, 11:08, Новости дня

Уголовное дело в отношении Арсена Мелконяна, который до смерти избил в здании Сбербанка волгоградца Романа Гребенюка после переписки в родительском чате, передано в СУ СК по Волгоградской области; задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в следственных органах.

«Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передано для расследования в СУ СК по Волгоградской области. Документы о передаче дела главным следственным управлением ГУ МВД РФ Волгоградской области следователям СК были подписаны еще в минувшую пятницу», – сообщили сайту v1.ru в следственных органах.

Отмечается, что в связи со смертью избитого Гребенюка в реанимации уголовное дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком до 15 лет.

Проверять на наличие состава преступления будут и действия близких родственников Арсена Мелконяна – его сестры Ануш и супруга женщины Армена.

Ранее волгоградские СМИ опубликовали переписку в родительском чате, после которой волгоградец Роман Гребенюк был избит в банке и умер в реанимации, не приходя в сознание.

Подозреваемый пояснял, что во время переписки в чате родителей школьников пострадавший оскорбил его сестру. Назначив встречу в банке, волгоградец приехал поговорить с обидчиком, однако между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес жертве несколько ударов по голове, после чего ушел. По словам очевидцев, охрана кредитного учреждения никак не отреагировала на произошедшее, позволив злоумышленнику спокойно скрыться. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Лесные пожары в Луганской области признали ЧП регионального уровня, одно из дел против Порошенко закрыли. Главное за день

07.08 / НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело “Роттердам плюс” в суд

02.07 / Эксперты рассказали, кому чаще всего люди приписывают гениальность

16.10 / Зеленский наградил Эрдогана

21.08 / СБУ опровергла обвинения ФСБ в попытке похитить главаря боевиков “ДНР”

09.07 / На Донбассе погиб один украинский военный, ранены еще трое

01.11 / “Важно, чтобы все объединились”. Посол Великобритании в Украине отреагировала на ситуацию с КСУ

07.08 / Учёные впервые доказали, что даже динозавры болели раком

13.09 / МВД Белоруссии подтвердило факт выстрела в воздух сотрудником милиции

13.08 / Расчлененное тело женщины нашли в московской квартире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска